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經典賽／首場突破僵局 義大利壓制古巴奪首勝

美股道瓊早盤上漲150點 上周初領失業金人數超預期

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美股道瓊9日早盤上漲150點，市場關注10日的就業數據。　　路透
美股道瓊9日早盤上漲150點，市場關注10日的就業數據。　　路透

美股三大指數9日早盤小幅開高，道瓊工業指數漲約150點，市場持續消化聯準會（Fed）主席鮑爾在參眾兩院的證詞，並關注預定10日公布的非農就業數據。

道瓊工業指數漲0.5%、標普500和那斯達克綜合指數也都漲約0.5%。費城半導體指數也漲0.5%左右，但台積電ADR跌近0.7%。

鮑爾7、8日在國會作證時強調，可能把利率升至比原先預期更高的水準，雖然他在第二天的聽證會上強調，尚未對3月下旬的利率會議做成決定，但芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，交易員如今預估升息2碼的機率超過80%。

投資人將從周五（10日）公布的非農就業報告，取得有關勞動市場的更多資訊。

部分經濟學家預估，10日的非農就業報告將意外強勁，策略師桑德斯說，這將成為市場的壞消息，可能導致股市賣壓加重、支持Fed加速升息。

然而，止於3月4日的上周初領失業救濟金人數，增數比預期大，暗示勞動市場可能已開始放緩。美國勞工部9日表示，上周初領失業救濟金人數為21.1萬人，比前一周增加2.1萬人，並高於市場預期的19.5萬人。

指數 Fed 失業

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