Fed本月會升息2碼嗎？ 諾貝爾得主克魯曼這麼看

美國聯準會（Fed）主席鮑爾8日赴國會作證時表示，3月升息幅度未定，但他7日的發言已表明，如果接下來的數據「整體而言顯示加快緊縮實有必要」，Fed就會準備加快升息腳步。這番話凸顯出10日出爐的美國2月非農就業報告特別重要。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼8日推文發表他的看法。他說，美國最新「職位空缺和勞動力流動調查」（JOLTS）顯示，「職缺微降，辭職數卻陡降」，所以這顯示「勞動力市場尚未降溫，或者正在降溫」？顯然JOLTS數據令人困惑。（順帶一提，民間職缺指標的確顯示降溫了）

至於眾所矚目的2月非農就業報告，克魯曼寫道：「你或許認為，周五的就業報告會讓情況明朗化。但近來數據修正幅度是如此之大，尤其是工資成長方面，以至於我們必須大大地存疑。而且，現在JOLTS的反應率也很差。」

克魯曼接著說：「經濟或許仍以無法持久的速度奔馳。Fed升息2碼有其論據，但不那麼做也有論據，坦白說也許重要性不大。真正重要的，是市場對未來Fed政策的預期，而那大致上將由數據主導。」

根據CME FedWatch工具，鮑爾發表證詞後，交易員如今預期Fed本月21日至22日舉行貨幣決策會議時，升息2碼（0.5個百分點）的機率已大增，從一周前的31%躍升到76%。

巴隆周刊（Barron's）指出，唯有10日公布的就業數據「弱」得出人意料，而且/或是14日（下周二）公布的消費者物價指數（CPI）大幅減緩，才可能促使Fed打消升息2碼的念頭。

巴隆說，經濟學家預測美國2月非農就業增加20.75萬人，比1月增數51.7萬人銳減；CPI年增率估計從1月的6.4%趨緩至5.9%。如果實際的就業和通膨數據大幅超越預期，不見需求和通膨顯著緩和跡象，那麼Fed為了確保能把通膨壓向2%的目標，本月升息2碼勢在必行。