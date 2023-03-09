經濟不穩定 傳三星電子美國半導體子公司裁員3%

集微網消息，美國大型科技企業在產業和經濟不景氣的情況下正在進行結搆調整，有消息稱三星電子位於美國的半導體子公司Device Solutions Americas （DSA）最近也進行了裁員。

據韓媒Business Korea報導，據美國業界透露，三星電子DSA上個月向全體職員發出了「由於經濟不穩定，計劃裁減3%職員」的通知。據了解，DSA的員工總數為1200人，大約超30人將被裁員。

該報道指出，三星電子之所以採取裁員措施，是因為全球經濟蕭條導致需求減少，半導體行業整體陷入了低迷。三星電子去年第四季度半導體部門的營業利潤為2700億韓元（合2.04億美元），這一數字比2021年同期下降了96.9%。今年第一季度，這家南韓半導體巨頭預計將出現2萬億韓元左右的赤字。