法國經濟展望好轉 漲價的企業變少
今年之初，法國經濟表現勝過先前預期。該國央行訪調顯示，主要是經濟持續成長、物價上行壓力出現趨緩跡象。
法國央行每月調查約8,500家企業，結果指出2023年的頭三個月，國內生產毛額（GDP）料將連續第二季擴張0.1%。法國央行的最新年度展望估計，今年全年GDP將成長0.3%。
與此同時，漲價企業的比率也減少，相較於一年前，尤其以工業和建築業最明顯。
法國經濟展現韌性，替歐元區避開衰退、安度冬季能源危機，再添新跡象。漲價壓力浮現轉冷徵兆，讓法國政府和歐洲央行略感安心，他們正試圖控制衝上歷史高點的通膨。
法國央行表示，各產業的價格仍有巨大差異。期盼在3月漲價的汽車製造商不到15%，但是逾40%食品業高層準備調升價格。
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