這些新興市場最快本月開始降息？增添變數因Fed又轉鷹

一些新興國家在升息時速度跑贏聯準會（Fed），未來降息時也可能再度步調超前，但隨著Fed又轉趨鷹派，現在新興市場降息的時機顯然愈來愈不確定。另一方面，新加坡金融管理局（MAS，央行）認為，隨著高通膨持續，全世界的升息行動還有一段路要走。

路透分析，隨著美國有可能將利率推升至高達6%，分析師正觀察先前升得更快、升得更多的新興市場國家會如何因應。摩根大通匯整的市場預期顯示，匈牙利與智利最快本月就會展開降息周期。波蘭和秘魯的央行政策也可能在6月轉向，接著是捷克、哥倫比亞和巴西在第3季跟進，年底或2024年初輪到印度、墨西哥和南非。

Pictet投資管理經理人查莫洛表示：「我確實認為一波新興市場寬鬆行動即將來臨，但可能不像市場預期般快。在Fed之前，要走這麼遠是非常難的。」

雖然降息可能代表發展中國家經濟惡化，但可能會讓自十年前因Fed暗示撤出刺激措施、引發「縮減恐慌」而經常在新興市場本幣債券虧損的投資人鬆一口氣。Mirabaud新興市場主管莫雷諾解釋說，降息通常會提升新興市場債券的價格。

在2013年至2015年，在縮減恐慌與俄羅斯首度入侵烏克蘭後，新興市場本幣債券整體損失近27%，去年損失幅度則接近12%，反映全球通膨、升息、美元匯率激升與俄烏戰爭等因素影響。

美銀分析師統計，新興市場去年升息167次，平均每1.5個交易日就會升息一次。

莫雷諾說：「跌的最深的市場通常反彈最強勁。」他表示，提供高達15%利息的匈牙利本幣債去年大跌27.5%，今年則反彈約8%，市場的定價顯示，匈牙利的央行未來12個月可能降息6個百分點。市場也預期巴西降息1.25個百分點、智利降3.5個百分點，波蘭與捷克降約1個百分點。

儘管美國可能升息至6%，但牛津經濟研究院新興市場研究主管史特恩的分析顯示，新興國家若發現國內通膨率降得夠多，央行將推動政策「轉向」。他說，自從1980年以來Fed過去七次轉向之前的12個月，有近三分之一的新興國家啟動降息周期，「他們不會因為Fed還沒轉向就不願行動」。

不過，新加坡金管局認為全球升息之路還沒結束。金管局局長孟文能表示：「一些市場人士關於緊縮周期將很快落幕，央行甚至可能開始寬鬆的預期是過度樂觀了。只要勞工短缺持續，物價將上漲，加重央行在今年稍後進一步升息的壓力。」