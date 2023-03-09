微信流傳日企斷供大陸光阻劑 大陸晶片原料商股價暴漲

在荷蘭將對中國大陸實施先進晶片設備出口管制後，中國大陸社群媒體微信瘋傳好幾則關於日本準備限制出口光阻劑的消息，帶動中國大陸半導體原料供應商股價9日盤中大漲，也凸顯投資人對於美國企圖孤立中國大陸晶片業的緊張情緒。

彭博資訊報導，微信上流傳的消息指稱，不知名的日本企業已停止供應光阻劑，但彭博資訊無法核實這個消息。此前，荷蘭已加入美國的行列，要限制出口先進晶片設備到中國大陸，

不過，中國大陸的光阻劑供應商深圳市容大感光科技股價在8日狂漲20%後，9日盤中繼續暴漲20%；江蘇南大光電材料股價也一度漲逾3%，晶瑞電子材料也漲超過2%。

日本的信越化學和東京應化工業都是全球數一數二大的光阻劑生產商，在日本和南韓於2019年陷入一連串外交爭端時，東京當局限制光阻劑出口到南韓。

不過，短期之內，中國大陸供應商仍無法完全取代日本的供應。政府官員之前已說，在來自外國的供應嚴重受限之際，希望供應商仍能以穩定價格供貨給晶片製造商。