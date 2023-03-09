美國補助太誘人 福斯汽車暫緩東歐電池廠計畫

金融時報報導，德國福斯汽車（Volkswagen），因為有可能拿到美國政府多達100億歐元（105億美元）的獎勵補助，決定暫緩原先的東歐新電池廠計畫，優先改到美國開設規模相似的工廠。為近來歐洲企業的環保技術投資被美國吸走，再添一例。

美國拜登政府針對綠色科技推出的3,690億美元補助與稅負獎勵，對歐洲廠商產生龐大吸引力。知情人士透露，福斯上周在一場產官會議上，對歐盟官員說，公司預期若到美國設廠，在工廠營運年限之內，總計能由拜登的通膨削減法案（IRA）和其他美國政府方案獲得90億歐元至100億歐元的補貼或貸款。

因此，福斯要開始觀望歐盟如何回應美國的獎勵措施，再研究東歐的電池廠計畫後續該怎麼進行。消息人士對金融時報說，「北美的設廠計畫超車歐洲，比預期推得更快」。

歐盟執委會下周將推出淨零產業法案（Net Zero Industry Act）以回應美國的IRA，該機構正尋求鬆綁國家補助規定，並且評估是否部署歐盟等級的補貼。但根據產業主管透露，上周傳出來的初步版本顯示未達預期。

一位歐洲電池廠高階主管在上周與歐盟官員那場會議中疾呼：「情況看來十分不妙，歐盟根本沒有具體措施。」

另一位與會企業主管提到，美國多個州的政府已經主動來接觸，美方那邊都強調了IRA。「我們把數字擺在一起看，他們提供的條件比歐洲給的有趣太多。」

福斯表示，公司仍承諾要在歐洲設立更多電池廠，但「我們需要一套適切的架構」，「目前在北美或是歐洲的設廠地點，都還沒有定案」。