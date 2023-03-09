加幣跌至四個多月谷底 加央行維持利率不變 美元持穩
加拿大央行維持政策利率不變後，加幣周三回落，觸及10月21日以來谷底。聯準會（Fed）鮑爾連續第二天在國會作證，鷹派語氣略微減弱，美元持穩。
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）微漲0.04%至105.658。 美元兌加幣升值0.3%至1.3792，在紐約時段一度上漲0.4%至1.3815。
加拿大央行一如預期將關鍵隔夜利率維持在4.50%，成為頭一個在高通膨預期緩和下暫停貨幣緊縮行動的主要央行。
歐元兌美元幾乎沒有變化，報1.0543。美元兌日圓下跌0.06%至137.24。
美國2年期公債殖利率擴大漲幅，至5.06%。
鮑爾強調，決策官員尚未就本月升息幅度做出決定，並表示這將取決於即將公布的就業和通膨數據。
Convera駐華盛頓的高級市場分析師Joe Manimbo說：「鮑爾的談話並沒有改變美元走強的軌跡，市場現在只是在為周五的就業數據和下周的通膨數據做準備，看看Fed是否會在本月實施更大的50個基點的升息。」
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