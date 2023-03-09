台積電ADR隨費半大漲 較台北交易溢價拉大為7.4%

台積電ADR周三大漲2.2%，收在90.83美元，較台北交易溢價7.4%。費城半導體指數同日大漲2.7%。

美國股市周三徘迴漲跌之間，儘管聯準會（Fed）主席鮑爾第二天在國會作證強調「尚未決定」加快升息步伐，且央行無意引發經濟衰退，投資人仍認為Fed別無選擇，只能在未來幾個月保持鷹派立場。

標普500指數經過一番拉鋸後，勉強上漲0.1%，報3992.01點，未能收復4,000點。道瓊工業指數下跌58.06點，跌幅0.2%，收在32,798.4點。那斯達克綜合指數漲0.4%，收在11,576點。倒是費城半導體指數大漲2.7%。

台灣加權股價指數周三下跌39.69點收在15,818.20點，台積電跌0.6%收在521元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 116.60 2.57 109.50 6.48

中華電 CHT 118.79 +0.31 119.00 -0.18

台積電 TSM 559.62 +2.23 521.00 7.41

聯電 UMC 52.37 +3.91 52.10 0.52

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據