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荷蘭預計夏季前公布 進一步限制尖端晶片製造設備輸陸

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
荷蘭準備進一步限制部分晶片製造設備出口中國大陸，預計夏季前公布規定。路透
荷蘭準備進一步限制部分晶片製造設備出口中國大陸，預計夏季前公布規定。路透

面對美國施壓，半導體製造設備巨擘艾司摩爾（ASML）的母國荷蘭準備限制部分晶片製造設備出口，阻止中國大陸獲得關鍵的半導體技術。

根據荷蘭外貿部長周三發給議員的信函，荷蘭政府擬提議限制浸潤式DUV深紫外光微影系統的出口，這意味現有的最尖端微影設備出口管制將進一步收緊，這類產品恰好是生產全球最先進晶片的關鍵。這項規定預計會在夏季前公布。

部長Liesje Schreinemacher在信中說，「荷蘭認為，基於國家和國際安全的理由，有必要儘早控制這項技術」。

按市值計算，艾司摩爾是歐洲最大科技公司，也是全球某些微影系統的唯一製造商。雖然艾司摩爾長期以來一直被禁止向大陸企業出售其最先進的技術（極紫外光微影系統），但最新提案是連比極紫外光微影設備低一檔的產品也禁了。

艾司摩爾周三在另一份聲明中表示 ，這些措施將「不會對2023年或更長時期的財務展望產生重大影響」。但該公司說，最先進的DUV系統需要申請出口許可。

艾司摩爾聲稱：「重要的是要考慮到額外的出口管制並不適用於所有的浸潤式微影設備工具，僅針對『最先進』工具，」該公司表示，尚未就所謂「最先進」的確切定義獲得指引。

如果艾司摩爾所言屬實，那麼荷蘭的新規定可能達不到美國對本土晶片設備行業施加的限制標準。 艾司摩爾的美國競爭對手目前的經營受到多項限制，包括機器可以生產什麼產品，以及是否可以派人到中國大陸工作。

荷蘭 美國 半導體

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