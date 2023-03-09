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主席鮑爾立場大轉向 牽動大選

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

美聯準會（Fed）放緩升息步調還不到五周後，主席鮑爾7日就在國會聽證會上擺出意外鷹派姿態。彭博資訊分析，鮑爾立場大轉向，反映他更擔心抑制通膨的力道不足，因為結果不但可能影響鮑爾自身歷史功過，還可能牽動2024年美國總統大選。

儘管鮑爾一再強調，在通膨陰影揮之不去且不確定性高之際，Fed必須靈活決策，但他7日提高下周升息2碼可能性，讓一些市場老手都大感意外。這個大轉向也可能讓外界質疑，Fed是否太早就在2月縮小升息幅度至1碼。若真如此，將是對Fed的第三次打擊。第一次打擊是Fed一年前低估物價上漲的持續程度，第二次打擊是初期升息步調太緩慢。

Fed在過去三次會議一路下調升息幅度，由3碼降至2碼，再到上個月的只升息1碼，如果接下來又升息2碼，等於逆轉上述路徑。LH Meyer/貨幣政策分析師公司經濟學家譚恩說，官員正試圖修正2月沒有堅持升息2碼的錯誤，但把重新聚焦於升息步調、而非終點利率，是一個令人憂心的錯誤。

在鮑爾看來，升息太少的風險遠高於升息過多的風險，因為通膨一旦走高，會波及各種經濟決策。

升息 Fed 通膨

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