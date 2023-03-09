鮑爾聽證會答詢 四點聚焦

美聯準會（Fed）主席鮑爾7日出席國會聽證會時，除了發表鷹派言論外，答詢談到通膨目標、加密貨幣、舉債上限等議題，還對企業獲利在降低通膨的作用，發揮迄今最深入的看法。

首先，鮑爾同意企業獲利少一點有助降通膨。隨著美經濟走出疫情，企業獲利水準終將回落。「我們在經濟中看到的主要是短缺問題…供應鏈瓶頸。隨著供應鏈復原和短缺緩解，大家將看到通膨下滑，利潤下降」。

此外，他反對調高通膨目標。鮑爾表示，通膨2%目標行之多年，維持此目標有助決策官員降低物價壓力，2%通膨目標「其實穩定了通膨」，因為現代想法是人的通膨預期，的確會對通膨產生影響。若你預期通膨會漲到5%，就會達到5%。

鮑爾也警告加密貨幣亂象，列舉他對加密貨幣產業諸多顧慮，並表示Fed監管的銀行與加密幣業往來必須「非常謹慎」。

他也強調Fed並不想阻止創新，「我們不希望因監管扼殺創新，導致只有已進入此領域的企業受益。但我們正關注加密幣領域動態，我們看到的是相當多的風波、詐欺、缺乏透明，還有擠兌風險」。他說，樂見國會制定新的加密貨幣架構，儘管監管單位擔心銀行參與穩定幣相關業務，但若監管得當，這類代幣有望在金融體系獲得一席之地。

鮑爾也示警，不調高舉債上限可能引發長期傷害，「國會真的需要調高債務上限…若不這麼做，可能極為不利且有長期傷害」。