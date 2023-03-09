捍衛打通膨 鮑爾硬槓議員

美國聯準會（Fed）主席鮑爾7日出席參院銀行委員會聽證會時，被國會議員「拷問」了將近兩小時，他大多時間回應都是四兩撥千斤，但在談及抑制通膨對就業的衝擊時，強力捍衛Fed打擊通膨立場，甚至不惜槓上民主黨籍參議員華倫等，可能增添Fed與國會之間的政治緊張。

這場聽證會針對經濟現況、Fed組成多元性、加密貨幣風險、氣候變遷、打擊通膨對人民生計衝擊、舉債上限等多項議題，詢問鮑爾的看法，但許多時間都圍繞在「通膨」議題，因為國會議員日益擔心Fed升息太多會衝擊民眾生計與就業。

鮑爾都強力捍衛Fed政策立場，甚至與議員針鋒相對。例如他在被問到壓低通膨是否會讓失業率飆升至10%以上時，回答「我完全不認為數字會達到那個程度」。他說，為抑制通膨，勞動市場「將會」、也「必須」趨軟。這顯然不會是國會議員想聽到的言論，但鮑爾也屢次強調Fed預期失業率不會大幅攀升，Fed正在控制傷害，緊縮也將按部就班。

民主黨籍議員華倫指控鮑爾是在「用人們生計賭博」，詢問鮑爾美國人失業是「活該嗎」？鮑爾強硬反問：「如果我們捨棄我們的職責，讓通膨持續高於6%，勞工大眾會過得比較好嗎？」他說，未能壓制通膨的「社會成本非常、非常高」，同時警告「自我促成」通膨心態的風險。