美債殖利率倒掛 經濟衰退警鈴響

美國聯準會（Fed）主席鮑爾7日釋放強於預期的鷹派訊息，帶動對利率敏感的短期公債殖利率調漲，長債殖利率停滯，加深美債殖利率倒掛，也使廣受關注的衰退指標─2年期和10年期公債殖利率之差足足超過1個百分點，衰退警鈴大響。

美國2年期公債殖利率上次比10年期公債殖利率高出超過1個百分點，已是1981年當時Fed主席伏克爾大舉升息以遏制二位數通膨的時候，當時的代價是經濟陷入漫長衰退。

避險基金巨頭Citadel執行長暨創始人葛瑞芬認為，類似動向正重新上演。他說，隨著Fed升息對付通膨，「經濟衰退正開始在展現」。

所謂殖利率曲線是以所有公債的回報為基礎呈現的曲線，通常會隨著期限增長呈向上趨勢，因為回報隨著期限增加而增加。殖利率與債券價格呈現反比關係。

殖利率曲線變陡表示市場預期經濟景氣增強、通膨和利率升高。曲線變平則表示投資人預期近期升息，對未來經濟成長持悲觀態度。

當短債殖利率升到高於長債殖利率時，就會出現倒掛的殖利率曲線。這表示投資人認為利率短期會上揚，但他們相信更高的借貸成本最終會傷害經濟，迫使Fed轉而實行貨幣寬鬆政策。

總體而言，殖利率曲線倒掛比經濟衰退早出現12到18個月。鮑爾暗示可能恢復升息2碼（0.5個百分點），更加劇這種可能性。

Allspring全球投資公司高級投資策略師雅各森說，殖利率曲線倒掛不罕見，但如此程度倒掛的確少見，但殖利率曲線倒掛加深，未必預告更深或更長的經濟衰退。

LPL金融公司固定收益策略師吉倫表示，在過去六次2年期和10年期殖利率倒掛時，平均18個月後就會出現經濟衰退，「若通膨居高不下，並迫使Fed實施比目前預期更多的升息，經濟衰退風險就可能會增加，殖利率曲線可能進一步倒掛」。