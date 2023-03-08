美股道瓊早盤平盤波動 市場續關注鮑爾赴眾院作證

美股三大指數8日早盤小幅上漲，道瓊工業指數漲，聯準會（Fed）主席鮑爾昨（7）日在參院的證詞，暗示Fed將維持利率在高檔更久，引發美股前市重挫，市場正密切關注鮑爾今（8）日赴眾議院作證。

道瓊工業指數上漲22點或0.07%、標普500指數漲0.05%、那斯達克指數漲0.16%。費城半導體指數漲0.7%、台積電ADR漲0.3%。

有「小非農」之稱的ADP就業報告8日顯示，美國2月民間企業增聘員工人數為24.2萬人，比1月增逾一倍，比市場預期，凸顯勞動需求仍強，增添Fed加速升息的擔憂。

摩根士丹利環球首席經濟學家卡本特表示：「鮑爾非常清楚地表明，若你觀察過去一年半的情勢，Fed抑制通膨的努力並未奏效。」

他說，鮑爾不想再陷入措手不及的情況，因此選擇敞開升息2碼之門。

美國商務部8日公布，美國1月貿易逆差月比擴大1.6%至683億美元，高於經濟學家預期，為三個月來最高水準，顯示美國進口的商品增加。