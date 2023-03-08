恐耗5年、30億歐元…是否禁華為？德國國內這樣看

據德國《明鏡周刊》報導，德國內政部周一（3月6日）致信各大移動運營商，指出在5G網路中使用華為和中興的關鍵部件可能會影響德國的公共秩序或安全。內政部要求各運營商在4周內將目前在5G網路中使用的所有華為和中興製造的關鍵部件上交審核。

華為是全球最大的電信技術和設備供應商，在5G網路領域全球領先。根據去年12月公布的一項的調查，華為在德國5G移動網路設備的市場份額將近60%。德國電信、沃達豐和Telefonica三大運營商的5G網路設備中，都大量使用華為的部件。

《法蘭克福匯報》撰文指出，到目前為止，內政部只限於檢查新安裝的部件是否存在風險，但這標誌著「政策方向的改變」。為什麼內政部剛好選在這個時機向移動運營商發出這封信函？輿論場上傳聞很多，但是確鑿的消息寥寥。德國總理蕭茲的發言人不願評論美國是否加大了對德國的壓力。

聯邦議員普遍表示認可

報導指出，內政部的行動在聯邦議員中獲得認可。綠黨數字政策發言人奧森朵爾夫（Maik Außendorf）說：「至少在關鍵IT基礎設施的核心領域我們必須盡快排除中國公司的技術。總的來說，我們需要全面重新修訂企業與來專制國家的公司在私營領域的合作。」社民黨數字政策議員齊默曼（Jens Zimmermann）說，來自「不完全值得信賴的製造商」的硬件不應該再在敏感的網路領域擁有一席之地。自民黨議會黨團數字政策發言人馮克-凱澤爾（Maximilian Funke-Kaiser）表示，令他感到欣慰的是，「目前的聯邦政府已經從大聯盟的錯誤中吸取了教訓，並專注於讓值得信賴的製造商擴大5G網路建設」。

德國《商報》引述基民盟外交政策專家羅特根（Norbert Röttgen）的看法表示：「如果內政部現在終於開始禁止來自不值得信任的供應商的5G組件，那麼這真是一個好消息。」

基民盟副主席施潘（Jens Spahn）在接受《斯圖加特報》採訪時提出，聯邦政府每年都應該對德國相對於中國的獨立性進行審核。他說：「今後，我們需要對所有領域進行『中國審查』，聯合政府應該每年提交一份對中國依賴程度及其後果的報告。」就中國供應商在德國5G網路建設中所扮演的角色，施潘說：「我們必須更獨立於中國。電信屬於非常關鍵的基礎設施。」

電信專家：華為給德國造成安全隱患

在哥本哈根和佛羅裡達經營通訊咨詢公司施特蘭特咨詢公司（Strand Consult）丹麥網路通訊問題專家喬恩·施特蘭特（John Strand）從2009年起就認為華為對西方公民社會構成安全風險。他在接受德國《經濟周刊》採訪時說：「德國電信的網路就像一個活的有機體。如果不持續更新華為的軟體，它將無法長期工作。」

他表示，中國政府可能明天就決定關閉德國的網路。這涉及到的不僅僅是移動網路，基礎設施的很大一部分也依賴於互聯網。屆時，德國公民將無法打電話或使用互聯網。例如，無法打電話報警或叫救護車。此外，德國鐵路公司也向華為購買產品。他們的通信系統基本上都配備了華為的設備，火車使用這些設備維持相互通信。如果火車停止運行，貨流也會中斷。

施特蘭特說：「對於一些國家，我們分析認為華為對他們來說完全沒有問題。然而，就德國而言，我們看到了全世界最大的危險：該國如此依賴中國，以至於在緊急情況下，如果中國軍隊入侵台灣，西方無法在避免讓德國陷入混亂的情況下制裁中國。」

可預期的連鎖反應

信息科技類專業網站Heise Medien撰文指出，從德國現有的通訊網路中排除中國公司的部件恐怕會帶來巨大成本。因為更換單個控制元件可能是不夠的。移動網路由許多部件組成，這些部件必須能很好地協同工作。由於這些部件都是有針對性專門開發的，它們不能與其他供應商的硬件和軟體兼容。這就是說，如果你想替換B部分，通常也要替換A和C。

2020年，德國《商報》曾引用了一份德國電信的內部文件。根據這份內部文件，現在的禁令對德國電信來說是一場「大決戰」。更換部件將需要花費5年的時間，總金額高達30億歐元。

Heise Medien發表的文章寫道：「在有關華為的辯論中，德國電信曾建議，在聯邦信息安全辦公室的監督之下，在測試實驗室對華為的5G零部件進行檢測。但是這種建議顯然只能推遲禁令的到來，而不能起到阻止的作用。德國電信利用開放式無線電接入網路（Open RAN）測試不同廠商生產的軟硬件的兼容性，但是目前這還不足以成為一條出路。」

文章指出，說到底，這是一個信任問題。「從電網到金融系統，從能源、供水到運輸，所有主要的基礎設施都依賴於數據網路。電信網路的一個問題可以引發連鎖反應。」

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