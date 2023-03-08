快訊

高端疫苗最大股東基亞改派代表 張世忠卸任董座

Fed主席鮑爾直言可能還會升息 美元觸及三個月高位

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美元兌多數主要貨幣8日觸及三個月來高點，因為美國聯準會（Fed）主席鮑爾出席國會作證時表示，為了抑制通膨，可能需要比預期還快升息，並將利率調至更高水準。 路透社
美元兌多數主要貨幣8日觸及三個月來高點，因為美國聯準會（Fed）主席鮑爾出席國會作證時表示，為了抑制通膨，可能需要比預期還快升息，並將利率調至更高水準。 路透社

美元兌多數主要貨幣8日觸及三個月來高點，因為美國聯準會（Fed）主席鮑爾出席國會作證時表示，為了抑制通膨，可能需要比預期還快升息，並將利率調至更高水準。升息將提高投資美元的報酬率，有利於美元升值。

路透報導，美元兌歐元匯率8日一度升至兩個月高點的1歐元兌1.0524美元，英鎊、瑞典克朗、挪威克朗、人民幣、加幣、澳幣和紐元也都創下數月來低點。

美元兌日圓也在同日升破200日移動均線，為今年來首見，最多升值0.5%，達到近三個月高點的1美元兌137.9日圓。

鮑爾7日在國會山莊向議員表示，近來美國的經濟數據比預期強勁，因此未來升息的速度和規模可能需要增加，這導致了對美國短期利率預期的激升。

此外，鮑爾發言所引發的擔憂，也導致國際油市跌幅擴大。布蘭特原油期貨8日盤中下跌0.7%至每桶82.61美元；西德州中級原油期貨下滑0.9%至76.82美元。

金價同日也下滑至一周來低點，黃金現貨下跌0.2%至每英兩1,809.5美元；美國黃金期貨下跌0.4%至1,813.4美元。

美國 鮑爾 聯準會 Fed

延伸閱讀

才轉鴿又轉鷹？鮑爾葫蘆賣啥藥 市場為何總猜錯

除了貨幣政策外 鮑爾在參院聽證會上還說了些什麼？

鮑爾轉鴿不到五周又變鷹 影響甚至可能波及2024美大選

3/8【早晨財經速解讀】三月升兩碼?鮑爾國會放鷹火力全開 美股崩跌 台灣蛋價失控再創高

相關新聞

Fed主席鮑爾直言可能還會升息 美元觸及三個月高位

美元兌多數主要貨幣8日觸及三個月來高點，因為美國聯準會（Fed）主席鮑爾出席國會作證時表示，為了抑制通膨，可能需要比預期...

才轉鴿又轉鷹？鮑爾葫蘆賣啥藥 市場為何總猜錯

美國聯準會（Fed）主席鮑爾7日在國會作證的發言，又引起市場一陣驚訝。有別於他在2月1日貨幣決策會後出人意外「放鴿」，這...

錢賺愈多愈快樂 科學家證實：年薪超過300萬「幸福感加速提升」

科學家的研究顯示，有錢確實買得到快樂。以往研究顯示，只要達到年薪收入超過7.5萬美元的門檻後，金錢的多寡就不再發揮更多的...

取代葵花籽油！烏克蘭直接出口種子 化解全球食用油市場危機

葵花籽油出口僅次於俄羅斯的烏克蘭，出口持續受戰爭影響，不見改善。既然出口不了壓榨好的葵花籽油，農民改出口種子，進一步穩定...

澳洲伯斯鑄幣廠「黃金摻雜質」 逾100噸銷售到中國

澳洲伯斯鑄幣廠（Perth Mint）據報涉嫌將逾100噸不符合要求的金條賣到中國，自2018年起摻入銀、銅等雜質並對中...

福斯擬優先在美國設立電池廠 以取得拜登政府補貼

德國福斯汽車正擱置在東歐的電池廠建設計畫，優先考慮在美國設廠，原因是該公司估算可獲美國總統拜登政府補貼100億歐元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦