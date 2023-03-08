才轉鴿又轉鷹？鮑爾葫蘆賣啥藥 市場為何總猜錯

美國聯準會（Fed）主席鮑爾7日在國會作證的發言，又引起市場一陣驚訝。有別於他在2月1日貨幣決策會後出人意外「放鴿」，這次卻又改「放鷹」。令市場氣惱的是，其實鮑爾談話內容仍是「老調重彈」居多，那又為何三番兩次帶給市場驚嚇？

市場未料到鮑爾發言蹦出這句

在鮑爾向國會發表證詞前，市場普遍預料他的發言將維持「偏鷹」基調、為Fed最終利率升得更高鋪路，並捍衛把利率保持在「限制性」領域更長一段時間的政策。

結果，鮑爾經濟證詞講稿關鍵一句是：「最近出爐的經濟數據比預期強，這顯示利率最終水準可能高於原先預期。如果數據整體而言顯示加快緊縮實有必要，我們會準備加緊升息步調。」

兩相對照，彭博資訊專欄作家歐瑟士（John Authers）指出，市場原先預料鮑爾會說的重點，他全都說了；但他所謂「加快緊縮」，明白表示Fed在3月21-22舉行下次決策會議時，可能重走升息2碼（0.5個百分點）的回頭路，這才是市場未預料到的。

鮑爾轉鷹？是要保持選項開放

鮑爾為何又「轉鷹」？簡單說，就是在展望不明的時刻，央行決策官員必須保有各種選項，也就是保有視情況靈活因應的空間。

顯然，鮑爾已記取2021年的教訓。當時，Fed官員明白宣示打算把利率維持在低點，以長期支持經濟，卻未料到世事變化甚鉅，一波通膨來得又急又猛，讓Fed措手不及，以致2022一整年都必須快馬加鞭升息打通膨。

2023年，Fed決策官員表明，未來利率決定將「視數據而定」。這種策略近幾個月來尤其重要，因為元月強勁的景氣、就業和通膨數據，都跌破經濟學家眼鏡。至於1月數據是異常暖冬天氣造成的一時性扭曲，還是美國景氣擴張再度火力全開，有待進一步數據出爐再作判定。

桑默斯下指導棋 鮑爾全聽進了

前美國財長暨哈佛大學教授桑默斯3日就表示，最近數據超強已降低「軟著陸」機率，他建議Fed敞開3月恢復升息2碼之門，至於實際這麼做的可能性如何，宜導向「不可知論」，也就是取決於進一步的經濟數據。他認為，Fed可在3月10日（本周五）的2月非農就業報告和14日（下周五）的消費者物價指數（CPI）公布後，再作定奪。

桑默斯並指出，鮑爾7日和8日赴國會發表經濟證詞，是「重新設定預期並處理公信力問題」的重要機會。

果不其然，鮑爾7日的一番話，似乎顯示他已全盤採納桑默斯的建言。

鮑爾在國會的發言凸顯三大重點：

1. Fed重新設定市場預期 2. Fed把升息2碼的選項重新搬上檯面 3. 只要2月的就業和通膨數據續強，Fed升息2碼似乎箭在弦上

Fed決策進入「視數據而定」模式

正是因為決策將「視數據而定」，所以Fed未來會維持升息1碼或重回升息2碼路徑，將取決於接下來發布的經濟數據，而不是鮑爾個人立場是「鷹」或「鴿」。這也是為什麼，市場倘若只推敲鮑爾上回發言是「鷹」或「鴿」，就很容易猜錯Fed政策風向。

紐約時報指出，「以數據為憑」是央行在經濟艱困時局常見的做法：官員決議謹慎而行，視每次開會時的情況靈活應變，以避免犯錯，包括無謂把利率過度提高引發衰退，或升息不足以致通膨復熾。

但這種反反覆覆的做法，往往導致投資人只能猜測「接下來可能發生什麼情況」，因此也可能升高市場波動性。

T.Rowe Price首席美國經濟學家Blerina Uruci說：「我認為，最近景氣、就業和通膨數據都傳達一個響亮的訊息：美國經濟顯得比去年強。」這些令人訝異的發展可能促使Fed更想維持各種選項開放，「他們不想冒著老是慢半拍的風險」。