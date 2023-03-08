鮑爾轉鴿不到五周又變鷹 影響甚至可能波及2024美大選

聯準會（Fed）在放緩升息步調還不到五周後，主席鮑爾7日在國會聽證會上警告，Fed可能需要重新加快升息步調。彭博資訊分析，鮑爾立場大轉向，反映他更擔心抑制通膨的力道不足，因為結果不但可能影響鮑爾自身的歷史功過，還可能影響2024年的美國總統大選。

儘管鮑爾長期以來一直強調，在通膨陰影揮之不去且存在高度不確定性的情況下， Fed制定政策時必須靈活以對，但為本月下旬會議明確打開升息2碼的大門，讓一些市場老手都大感意外。

鮑爾的大轉向也可能引發外界質疑：Fed在2月放慢升息步調至1碼是否為時過早？若真如此，將是對Fed的第三次打擊。第一次打擊是Fed一年前低估物價上漲的持續程度，第二次的打擊是初期升息步調太緩慢。

在鮑爾看來，升息力道太少的風險遠高於升息過多的風險，因為通膨一旦走高，物價持續加快上揚，會波及經濟決策的各方面。鮑爾如何領導經濟回到較低通膨時期，不但影響他自己的歷史功過，甚至會影響2024年的總統大選。

Fed在過去三次會議一路下調升息幅度，由3碼降至2碼，再到上個月的只升息1碼，如果接下來又升息2碼，等於逆轉上述路徑。

LH Meyer/Monetary Policy Analytics經濟學家譚恩（Derek Tang）表示，官員正試圖修正2月沒有堅持升息2碼的錯誤，但把焦點重新放在升息步調上就是一個錯誤，這有點令人擔心。

鮑爾7日的言論顯示，他願意不顧及2月會議後普遍存在的共識。如果數據依然強勁，任何支持升息1碼的官員，就會與主席的意見相左。一些分析師指出，在立場偏鴿的布蘭納德（Lael Brainard）卸下Fed副主席後，鮑爾的立場轉向才曝光。摩根大通首席美國經濟學家斐洛利周二的報告就形容，「布蘭納德離開了，鷹派登場」。

鮑爾在答詢時表示，很難證明Fed過度緊縮政策。他說，僅從勞動力市場來看，美國距離衰退還很遙遠，Fed可能會在不引發經濟急劇下滑的情況下達到2%的通膨率目標。