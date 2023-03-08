南韓國會最大黨傳提議修改韓版晶片法 提高投資補貼

在南韓去年通過的「韓版晶片法」提供的補貼優惠挨批不如台灣、日本及美國後，南韓掌控國會的在野黨共同民主黨據傳已改變原先的抗拒態度，最快本周將提議修法，提高給予晶片與電池製造商的扣抵稅額與補助。

韓國經濟日報與韓國每日經濟新聞英文版Pulse News報導，共同民主黨將提議修法，提高給予晶片製造商設施投資的抵減稅率，將高於政府提案的25%水準，一些議員更呼籲提高到30%。

知情人士說，這項提案最快將在本周結束前宣布，是回應美國通膨削減法的措施之一。美國的通膨削減法將優惠主要從北美取得原料的電池，南韓的措施則是提供當地企業國家補貼和投資相關的稅率抵減優惠，鼓勵企業轉型到電動車等對環境更友善的能源方式。

若共同民主黨提案修法，韓版晶片法和相關法案在3月特別會期通過的可能性已升高。

南韓國會去年通過的韓版晶片法，擴大對半導體和車用電池等主要戰略科技的租稅優惠，投資支出的稅務抵減率從6%提高到8%，但遠低於政府提案，也被業界和市場批評為「半調子」。

南韓政府今年1月因而再次送案提議修法，提高企業的投資抵減獎勵，包括三星電子和SK海力士等享有的設施投資抵減稅率從目前的8%，拉高到15%，小企業則從16%提高到25%，並且另外提議若大企業和小企業今年的投資額高於過去三年的年均支出，還可額外獲得10%的稅務減免，卻遭遇共同民主黨的抗拒，議事進程緩慢。

觀察家認為，共同民主黨可能以最新的稅務優惠和補貼提案為籌碼，協商和解共同民主黨領袖李在明的訴訟。

但南韓官員也透露，財政部可能對共同民主黨的最新提案感到不滿，因為這會在政府砸錢提振經濟之際，導致稅收銳減。