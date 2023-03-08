英特爾晶圓廠尋求德國政府50億歐元補貼

集微網消息，據彭博社報導，知情人士透露，英特爾公司正尋求德國政府額外提供40億至50億歐元的補貼，以推進該國東部的芯片製造廠建設。

知情人士稱，英特爾已經達成協議，在獲得歐盟委員會批準後，將獲得68億歐元的政府補貼，在德國馬格德堡建廠。但由於經濟逆風，它在去年底推遲了該項目的建設，目前正在尋求更多援助。

英特爾表示，「全球經濟的中斷導致從建築材料到能源的成本增加……我們感謝與聯邦政府的建設性對話，以解決與在其他地點建設存在的成本差距，並使該項目具有全球競爭力。」

英特爾於2022年3月確認德國作為一個新芯片製造的選址，作為整個歐洲880億美元投資計劃的一部分，其中包括擴大在愛爾蘭的現有工廠，在法國建立設計和研究設施，以及在意大利包裝和組裝。

據知情人士透露，英特爾原先預計該德國項目將耗資170億歐元，但現在預計將耗資300億歐元。知情人士說，與大多數將通過歐盟芯片法案獲得政府資助的項目一樣，英特爾預計其項目將獲得大約40%的補貼。

此外知情人士表示，英特爾在愛爾蘭和法國的擴張仍在進行中。