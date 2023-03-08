快訊

經典賽懶人包／中華隊今晚首戰巴拿馬！A組戰情最激烈 完整賽事資訊看這裡

怕被笑？學測錄取分數低不選興趣科系 台大生悲慘休學

聽新聞
test
0:00 / 0:00

英特爾晶圓廠尋求德國政府50億歐元補貼

集微網／ 集微網

集微網消息，據彭博社報導，知情人士透露，英特爾公司正尋求德國政府額外提供40億至50億歐元的補貼，以推進該國東部的芯片製造廠建設。

知情人士稱，英特爾已經達成協議，在獲得歐盟委員會批準後，將獲得68億歐元的政府補貼，在德國馬格德堡建廠。但由於經濟逆風，它在去年底推遲了該項目的建設，目前正在尋求更多援助。

英特爾表示，「全球經濟的中斷導致從建築材料到能源的成本增加……我們感謝與聯邦政府的建設性對話，以解決與在其他地點建設存在的成本差距，並使該項目具有全球競爭力。」

英特爾於2022年3月確認德國作為一個新芯片製造的選址，作為整個歐洲880億美元投資計劃的一部分，其中包括擴大在愛爾蘭的現有工廠，在法國建立設計和研究設施，以及在意大利包裝和組裝。

據知情人士透露，英特爾原先預計該德國項目將耗資170億歐元，但現在預計將耗資300億歐元。知情人士說，與大多數將通過歐盟芯片法案獲得政府資助的項目一樣，英特爾預計其項目將獲得大約40%的補貼。

此外知情人士表示，英特爾在愛爾蘭和法國的擴張仍在進行中。

德國 愛爾蘭 法國

延伸閱讀

英特爾要跟德國多討50億歐元補助 因設廠成本大增

遭傳3奈米製程晶片計畫延期 英特爾回應：仍按原定時程進行

英特爾中國：會與中國客戶研究布局類ChatGPT算力模式

裁員、降薪後 英特爾宣佈將季度股息削減66%

相關新聞

鮑爾鷹聲意外嘹亮 利率升抵「6%陰影」籠罩華爾街

美國聯準會（Fed）主席鮑爾7日出席國會聽證會時，展現意外強硬的鷹派立場，表明若經濟數據依然強勁，準備加快升息步伐、維持...

英特爾晶圓廠尋求德國政府50億歐元補貼

集微網消息，據彭博社報導，知情人士透露，英特爾公司正尋求德國政府額外提供40億至50億歐元的補貼，以推進該國東部的芯片製造廠建設。

加拿大房市急速降溫 有助平抑物價

加拿大的住房成本，以及將此成本列入通膨的獨特計算方式，代表未來數月通膨增幅可能大幅趨緩。住房成本是多數加拿大家庭最大的一筆支出…

美新創推無奶乳製品 遇生產難題

新一代替代性蛋白質公司矢言，要製造出味道與乳製品毫無二致的無奶乳製品，收服心存懷疑的消費者，但當前難題是缺少生產設備。

倫敦豪宅夯 中東買家人數攀高

不動產顧問公司萊坊表示，倫敦市中心豪宅的中東買家數量，在2022年下半年攀抵四年新高，原因是這些買家把握英鎊匯率疲軟和當局鬆綁防疫限制的機會。

奚落被資遣的推特身障員工 馬斯克道歉

推特（Twitter）患有肌肉萎縮（失養）症的員工卓萊弗森（Haraldur Thorleifsson）未被事先通知便被...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦