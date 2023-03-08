三星去年重奪晶片品牌營收龍頭 聯發科排第十

倫敦科技研究機構Omdia上周公佈的數據顯示，去年全球半導體營收規模衝上歷史新高的5,957.24億美元，南韓三星電子擠下英特爾，再度成為全球營收最高的晶片品牌業者，達到670.55億美元。這份報告並未列入台積電等晶圓代工廠，但聯發科排名第十，也是唯一進榜的台灣業者

Omdia在2日表示，雖然去年全球半導體營收創新高，卻是連四季下滑，第4季營收季減9%、年減18%至1,324億美元，季減幅為當前晶片業不景氣最大，整體金額也只有前年同期的82%。

Omdia列出營收最高的十家晶片品牌業者中，榜首三星電子去年營收年減10.8%，英特爾去年以608.1億美元的營收位居第二，卻也年減20.6%，減幅為前十名最大；第三名高通去年營收則成長25.2%至367.22億美元。

前十大晶片業者中，去年表現最亮眼者當屬超微（AMD），營收勁增47.2%至237.77億美元，博通也成長28.1%至269.56億美元。

聯發科去年營收增加6.1%到185.24億美元，排名第十，但退後兩名。

報告指出，在當前的不景氣中，記憶體晶片市場受到最大衝擊，去年第4季營收為241億美元，只有前年同期的52%。SK海力士去年營收下滑7.3%至341億美元，排名也下降一名至第四，被高通超越。

Omdia的DRAM資深首席分析師Lino Jeng指出，記憶體晶片市場銷售銳減可歸因於三個理由，首先是新冠疫情結束時的IT需求快速減少，其次為記憶體晶片製造商在需求轉捩點時，創紀錄投資所造成的過剩庫存，第三是各國央行升息導致的總體經濟萎縮與IT需求減緩。