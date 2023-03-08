巴菲特近來加碼買進西方石油 彰顯對能源股偏好

巴隆金融周刊（Barron's）報導，7日的申報資料顯示，「股神」巴菲特執掌的波克夏公司（Berkshire Hathaway）近來又加碼買進將近600萬股的西方石油股票，再次顯露巴菲特對能源業者的偏好。

根據申報資料，波克夏是在上周五（3日）、周一（6日）及周二（7日）以每股約59~62美元的價格買進，也是波克夏從去年第3季以來首度增持西方石油，使波克夏的西方石油總持股達到2.002億股，價值122億美元，在西方石油的持股占比也增至約21.6%。

西方石油股價7日收跌1.4%至60.85美元，而波克夏最近的加碼增持，暗示近來西方石油股價跟著能源價格走低，吸引股神逢低買進。波克夏執行長巴菲特向來喜歡能源公司，波克夏也持有約270億美元的雪佛龍股票。

由於波克夏在西方石油的持股超過10%，若有買賣股票，必須在兩個工作日內向美國證管會（SEC）揭露。除了西方石油持股之外，波克夏也擁有近8,400萬張西方石油的權證，能以低於每股60美元的價格行使購買。波克夏還有100億美元的西方石油優先股，股利率為8%。

波克夏去年開始買進西方石油，巴隆周刊估算波克夏收購的每股均價為50~60美元區間的下緣。