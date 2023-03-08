快訊

170旗袍辣妹酒店迎賓！竹聯幫明仁會春酒太囂張 分局長翻臉趕人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

巴菲特近來加碼買進西方石油 彰顯對能源股偏好

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
波克夏執行長巴菲特。美聯社
波克夏執行長巴菲特。美聯社

巴隆金融周刊（Barron's）報導，7日的申報資料顯示，「股神」巴菲特執掌的波克夏公司（Berkshire Hathaway）近來又加碼買進將近600萬股的西方石油股票，再次顯露巴菲特對能源業者的偏好。

根據申報資料，波克夏是在上周五（3日）、周一（6日）及周二（7日）以每股約59~62美元的價格買進，也是波克夏從去年第3季以來首度增持西方石油，使波克夏的西方石油總持股達到2.002億股，價值122億美元，在西方石油的持股占比也增至約21.6%。

西方石油股價7日收跌1.4%至60.85美元，而波克夏最近的加碼增持，暗示近來西方石油股價跟著能源價格走低，吸引股神逢低買進。波克夏執行長巴菲特向來喜歡能源公司，波克夏也持有約270億美元的雪佛龍股票。

由於波克夏在西方石油的持股超過10%，若有買賣股票，必須在兩個工作日內向美國證管會（SEC）揭露。除了西方石油持股之外，波克夏也擁有近8,400萬張西方石油的權證，能以低於每股60美元的價格行使購買。波克夏還有100億美元的西方石油優先股，股利率為8%。

波克夏去年開始買進西方石油，巴隆周刊估算波克夏收購的每股均價為50~60美元區間的下緣。

波克夏 巴菲特 美國

延伸閱讀

65年來沒搬過家…如今漲幅超過3倍！巴菲特買早餐只有3選擇 絕不超過這價格

經濟選書／大師邏輯 靈活運用時間

巴菲特依然愛電動車？ 股神低調加碼投資這公司

「股神」巴菲特投資心法 年輕人青睞

相關新聞

三星去年重奪晶片品牌營收龍頭 聯發科排第十

倫敦科技研究機構Omdia上周公佈的數據顯示，去年全球半導體營收規模衝上歷史新高的5,957.24億美元，南韓三星電子擠...

輝達、超微急評估停止供貨 因應浪潮遭美列貿易黑名單

輝達（Nvidia）與超微（AMD）等美國科技公司正急忙評估他們是否必須停止對中國大陸伺服器大廠浪潮集團（Inspur ...

奚落被資遣的推特身障員工 馬斯克道歉

推特（Twitter）患有肌肉萎縮（失養）症的員工卓萊弗森（Haraldur Thorleifsson）未被事先通知便被...

紐約時報：都是因為中國 以致TikTok到處被禁

近來美國、歐洲國家與加拿大等基於安全考量而禁止TikTok，「紐約時報」6日報導，多國政府因擔憂北京當局可掌控TikTo...

為什麽半導體十巨頭中的唯一逆行者是它

博通（Broadcom）可能是半導體巨頭裡存在感最低的一個，與圈內圈外人盡皆知的台積電、英特爾、高通不同，即便是在專業媒體中，也很少能看見相關新聞報導。

美國專家：「晶片法案」只是讓美國保持對華科技優勢的第一步

集微網消息，曾經，美國早期的技術實力超越各國，為其國內企業培養了競爭優勢。然而，30年後的今天，美國在先進計算領域的領先地位正在持續衰退。到底發生了什麽？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦