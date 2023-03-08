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為什麽半導體十巨頭中的唯一逆行者是它

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博通（Broadcom）可能是半導體巨頭裡存在感最低的一個，與圈內圈外人盡皆知的台積電、英特爾、高通不同，即便是在專業媒體中，也很少能看見相關新聞報導。

不過，博通低調吸金的能力可謂非常之強，即便在行業遭遇下行周期之時，依然能逆勢而行。根據日經的報導，2023年頭一季，全球10大半導體公司中有9家同比出現減收，唯一能保持增收的就是博通。在其他半導體公司陷於苦戰時，博通是如何打贏業績保衛戰的呢？

低調的逆襲者

博通的2023財年第一財季財報還是非常亮眼的。根據報告，其第一財季淨營收為89.15億美元，與上年同期的77.06億美元相比增長16%，而上一財季為89.30億美元；淨利潤為37.74億美元，與上年同期的24.72億美元相比增長53%，而上一財季為36.20億美元；歸屬於普通股股東的淨利潤同樣為37.74億美元，上年同期歸屬於普通股股東的淨利潤為23.98億美元，而上一財季歸屬於普通股股東的淨利潤為33.11億美元。

盡管也有軟件業務，對博通業績貢獻最大的當屬半導體部門。第一財季來自於半導體解決方案部門的營收為71.07億美元，與上年同期的58.73億美元相比增長21%；在淨營收中所佔比例為80%，上年同期所佔比例為76%。

與之相比，同樣專注於數據中心、企業專網等領域的Marvell（美滿電子）表現就不盡如人意。盡管其2023財年第四季度淨營收14.19億美元，較去年同期的13.43億美元同比增長5.6%，但是淨虧損為1540萬美元，而去年同期淨利潤為620萬美元。

博通2023年的業績開門紅也延續了其持續增長的態勢。在2022財年第四財季，博通實現創紀錄的季度營收和全年營收，營業收入為89億美元，同比增長了21%，環比增長了5.5%。其中，半導體解決方案部門的收入為70.92億美元，同比增長26%，佔本季度總收入的79%。毛利率約為71%，同比增長70個基點。

並且，在2022年Q3，博通憑借半導體解決方案的不俗表現，在高端網通市場穩定需求的推動下，營收達69.4億美元，環比增長6.8%，成功奪回了十大IC設計公司第二的寶座。

作為一家專注於連接技術的半導體公司，博通的產品按終端市場可劃分為四大部門：網絡業務、服務器存儲連接、寬帶業務和無線業務，其在2023年Q1均實現同比增長。

網絡業務：收入為23億美元，同比增長20%，佔半導體收入的32%，主要得益於Tomahawk交換芯片在大型數據中心主乾架構中的大量部署。

服務器存儲連接業務：收入達到創紀錄的13億美元，佔半導體收入的18%，同比增長57%。存儲技術向下一代MegaRAID解決方案的快速過渡是該業務增長的主要動因。

寬帶業務：收入同比增長34%，也達創紀錄的12億美元，佔半導體收入的17%。在本季，博通的寬帶業務受益於電信公司的10G PON和有線電眡運營商的DOCSIS 3.1的穩健部署，而這些網關都採用了Wi-Fi 6和6E。

無線業務：第一季度收入為21億美元，佔半導體收入的29%，主要因北美客戶的需求推動營收同比增長4%。

對於業績的持續增長，博通認為有兩個主要的原因：一是北美、歐洲甚至亞洲部分地區的寬帶部署了多年的投資，目前這些項目都在持續走上正軌；二是博通的交貨量並未超過真正的市場需求。

彭博社也認為，博通公司之所以能受到比同業者更小的衝擊，主要是因為公司努力控管供應層面，避免庫存量大增。另外，對於客戶取消訂單一事，博通採取了嚴格的態度，防止庫存水位增加。

網絡大基建的最大受益者

只要身為半導體公司，就很難避開周期律的影響。博通能有業績增長，還是歸結於所處的細分市場。雖然整體雲端市場可能會放緩，但特定領域仍在加速成長，包括數據中心交換機和數據中心光學設備，博通因此得以從交換器和雲端數位中心ASIC芯片的強勁需求而受益。

根據博通公司自己的觀察，這種需求還會持續下去。因為其來自於搆建超大規模數據中心的基礎設施，而博通在寬帶接入、網關方面的產品優勢，將對電信等服務提供商產生更強的吸引力。

博通在業績說明會上指出，沒有在大型跨國企業中看到2023年IT支出將減少的狀況，也沒有遇到太多IT預算低於2022財年的終端企業客戶。對於公司調查過的大多數客戶，其需求要麽是持平的，要麽是增加的，因為他們都迫切需要保持平台的現代化，並將商業模式數字化。

這種行業機遇能被博通公司捕獲，是因為其能不斷提供更高帶寬的新產品，並改善晶圓代工的供應情況。比如，博通在去年推出51TB/s以太網交換機Tomahawk 5，這是一個高速、高基、低延遲的頂級機架以太網交換機系列，支持超大規模存儲集群的擴展。該產品的推出也使得Tomahawk系列能繼續保持強大的競爭優勢，成為利潤的持續增長點。

另一方面，業績過硬，也在於博通公司產品的多樣化，不僅可為蘋果的iPhone提供芯片，也能供給數據中心高端網路芯片。

除了以太網交換機和光學產品，博通的網絡部分還包括了嵌入式處理器和ASIC等其他產品線。同時，在ASIC業務方面，該公司將SerDes技術集成到其基於前沿工藝定製的ASIC中，目標直指數據中心、企業網絡以及高性能計算應用。

這些產品都迎合了大型數據中心客戶的需求。例如，該公司參與設計了谷歌的TPU4芯片，並通過其ASIC業務與META、微軟、AT&T、字節跳動、諾基亞、愛立信、中興通訊等客戶建立了合作。

博通也被認為是ChatGPT的受益者之一。彭博社指出，博通看好網絡以及定製化產品需求，因為可幫助ChatGPT等人工智能系統，處理海量資料運算。現在的客戶對人工智能產業很感興趣，並要求博通供應新產品。

而博通管理層在業勣說明會問答環節也表示，這波熱潮的確是博通網路業務的一大利好，雲端服務業者正急於向博通購買Jericho 2路由器及Ramon晶片等網絡架構設備，博通亦預期FY2023用於人工智能的網路設備銷售額可望由FY2022的2億美元狂飊4倍至8億美元。

不過，博通依然對2023年的市場行情表現出謹慎的態度。因為即便是近年來投資持續活躍的數據中心也開始顯露疲態，相關芯片公司也因此受到牽連。比如，由於雲企業等紛紛削減庫存，目前的芯片需求減弱，AMD在2023年Q1面向數據中心的銷售額就比2022年Q4減少了兩位數。

博通認為，2023下半年自身成長性將趨緩，但各公司還是會在網絡基礎設備上繼續投資，因此未來幾個月的訂單仍然是有序可見的，所以業績不會出現大幅波動。

半導體 客戶 庫存

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