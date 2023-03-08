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美債殖利率曲線呈現1981年來最深倒掛 又預告了什麼？

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美債殖利率曲線出現1981年來最嚴重倒掛，2年期債券殖利率高於10年公債超過100個基點 /擷自彭博
美債殖利率曲線出現1981年來最嚴重倒掛，2年期債券殖利率高於10年公債超過100個基點 /擷自彭博

聯準會（Fed）主席鮑爾警告，可能恢復更大幅度升息，好為經濟和通膨降溫，美國2年期債券殖利率周二勁揚多達13個基點，長期殖利率則停滯不前，因此，備受關注的2年和10年殖利率之差，足足超過1個百分點。

上次這兩種公債率殖利率差出現這樣的情況是在1981年，當年Fed主席沃爾克正大舉升息，以遏制兩位數的通膨，其代價則是經濟陷入漫長衰退。在避險基金巨頭Citadel執行長暨創始人葛瑞芬( Ken Griffin）看來，類似動向正重新上演。

葛瑞芬接受彭博訪問時說，隨著Fed升息來對付通膨，「經濟衰退正開始在展現」。

所謂殖利率曲線是以所有公債的回報為基礎所呈現的曲線，通常會隨著期限增長而呈現向上的趨勢，因為回報隨著期限增加而增加。殖利率與債券價格呈現反比關係。

殖利率曲線變陡表示市場預期經濟景氣增強、通膨和利率升高。曲線變平則表示投資人預期近期升息，對未來經濟成長持悲觀態度。

但當短債的殖利率上升到高於長債殖利率時，就會出現倒掛的殖利率曲線。這表示投資人認為利率短期會上揚，但他們相信更高的借貸成本最終會傷害經濟，迫使Fed接下來轉而實行貨幣寬鬆政策。

總體而言，曲線倒掛比經濟衰退早出現12到18個月。鮑爾在國會聽證時暗示對恢復2碼（0.5個百分點）的升息幅度持開放態度，更加劇這種可能性。Fed在2月升息1碼（0.25個百分點），是自這波緊縮周期以來最小增幅。

Allspring Global Investments的高級投資策略師Brian Jacobsen認為，殖利率曲線倒掛並不罕見，但如此程度倒掛的確少見。他認為，殖利率曲線倒掛加深，未必預告更深或更長的經濟衰退。

LPL金融公司的固定收益策略師 Lawrence Gillum 表示，在過去6次2年期和10年期殖利率倒掛時，平均18個月後就會出現經濟衰退。不過，他認為這次的情況「是否會出現經濟衰退仍只是一個機率問題」，但「如果通膨壓力持續居高不下，並迫使Fed實施比目前預期更多的升息，經濟衰退的風險就可能會增加，殖利率曲線可能進一步倒掛」。

長債殖利率去年7月以來一直未能跟上飆升的2年期殖利率走勢，造成所謂的殖利率曲線倒掛。過去幾十年裡，每逢Fed大舉升息後出現這種情況，往往預告將出現經濟衰退。

Commonwealth Financial Network全球投資策略師Anu Gaggar研究發現，2年期與10年期殖利率曲線自1900年以來出現28次倒掛。她表示，在這些情況中，有22次發生經濟衰退。

交易員把本月22日升息2碼機率的預期，從大約1/4提高到大約2/3。接下來就要看定於周五發布的2月就業數據，以及一周後的2月消費物價指數。

經濟衰退 Fed 通膨

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