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單日飆漲22%！蝦皮母公司首度獲利 省錢、裁員奏效

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
蝦皮母公司冬海集團，上季財報首度獲利。 聯合報系資料照片
蝦皮母公司冬海集團，上季財報首度獲利。 聯合報系資料照片

總部位於新加坡的蝦皮母公司冬海集團（Sea）到美國股市上市五年後，首度出現季報獲利，反映近期徹底削減成本、調整結構的措施奏效，激勵股價7日收盤大漲22%。

冬海7日公布的去年第4季財報顯示，上季淨利4.22億美元，大幅逆轉2021年同期的6.16億美元的虧損慘況，也優於分析師原先預期的4.34億美元虧損。集團上季整體營收年增7%至34.5億美元。

冬海重新調整組織結構，透過裁員數千人、薪資凍漲等措施撙節開支。冬海電商部門蝦皮（Shopee）調整後的稅息折舊攤銷前獲利（EBITDA）也首次轉正為1.96億美元。儘管銷售與行銷支出成本被砍逾半，核心的亞洲市場成長力道仍帶動蝦皮營收大增50%至22.3億美元。

集團董事長兼執行長李小冬在財報說明會中表示：「從去年開始，我們果斷地聚焦於效率和獲利能力，使得現在獲利出現大幅改善。」

冬海股價7日收盤飆漲近22%，收在每股80.06美元，公司市值單日激增80億美元。

冬海集團旗下遊戲事業則是繼續萎縮，營收下滑33%至9.48億美元。付費玩家連續第五季減少，上季剩4,360萬人，年減44%。

去年美國強勁升息，導致還沒開始賺錢的科枝公司股票被拋售，冬海也是受災戶，股價自2021年的高點大跌了80%。去年後段至今的六個月裡，冬海集團裁員7,000多人，約10%人力；高階主管減薪，力行節約政策，一般員工薪資凍漲、獎金縮水。

李小冬去年12月對內部員工發出的通告中提到，「公司需要進行的主要變革，大多數已經完成。現在到2024年初，推動自給自足，以期達到不需要仰賴外部資金，就能保有正向現金流。」

薪資凍漲 美國 電商

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