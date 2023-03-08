債市押3月升息2碼 高盛估一路升到7月 貝萊德說升到6%

隨著聯準會（Fed）主席鮑爾釋出鷹派論調，表明準備好必要時加快升息步調，債市交易員預期本月升息2碼的機率提高；高盛分析師預期Fed會一路升息到7月，最高利率預期調升至5.5%至5.7%；貝萊德固定收益投資長則預期Fed利率升到6%的可能性提高。

利率交換合約市場對Fed在3月22日的押注出現變化，目前定價顯示升息2碼的可能性比升息1碼更高。交易人士預期未來四次會議將累計升息109基點（逾4碼），利率將在9月達到5.66%左右的最高峰。

美國公債殖利率全線飆升，短期殖利率領漲，2年期公債殖利率自2007年以來首次突破5%，一度上漲13個基點至5.02％；10年期公債殖利率僅上漲2個基點至3.98％。 2年期和10年期國債殖利率之差一度擴大104個基點，為1981年以來最嚴重倒掛。殖利率曲線倒掛顯示，交易人士預期限制性的貨幣政策將導致未來經濟大幅放緩。

在鮑爾作證後，聯準會前理事邁耶（Larry Meyer）擔任董事長的研究公司Monetary Policy Analytics將3月利率預估從升息1碼調升至2碼，報告指出，「鮑爾的語氣聽起來顯然是他們對維持小幅升息的必要性已經不確定，如果不能在其他地方獲得佐證，Fed在3月將升息50個基點」。

另一方面，高盛集團仍預期Fed在3月只升1碼，但最終利率升得更高。以海濟斯（Jan Hatzius）為首的分析師團隊在報告中表示，現在除了先前預期的3月、5月和6月各升1碼外，7月也將升息1碼。

高盛分析師表示：「我們預期3月會議召開前的數據將好壞參半，但整體不錯，因此我們認為我們預測3月升息1碼幾乎篤定，但也有一些風險會升息2碼。」他們說，無論3月升幾碼，Fed官員對最高利率最新預測的中間值將攀高2碼至5.5%至5.75%。

貝萊德全球固定收益投資長里德（Rick Rieder）7日在報告中表示，極度緊俏的勞動力市場和持續高通膨，使得Fed把利率調升至高達6%的機率提高，「部分原因是如今的經濟對利率的敏感度不再像過去幾十年那樣，雖然經濟有韌性是好事，但它也讓Fed的工作變得更加複雜」。