南韓批美晶片法案補助 「不尋常」的附加條件太多

美國晶片法案祭出數十億美元補助，利誘全球大型半導體製造商前來設廠，但華爾街日報報導，南韓抱怨附加條件太多。首爾官員和產業分析師說，這讓南韓的三星電子和SK海力士對於是否要申請該美國聯邦資金感到為難。南韓的反對意見凸顯出，美國在促進國內利益之際面臨說服盟友加入抗中的挑戰。

南韓產業通商資源部說，美國530億美元晶片補助計畫的要求既廣泛又不符合常規。部長李昌洋周一直言，要求企業提交有關管理和技術的訊息，可能導致其曝露於商業風險，而公司須為員工提供托兒服務的要求，加上升息和通膨的挑戰，更推升在美設廠已然很高的成本。

台積電正在美國亞利桑那州蓋新廠，該公司創辦人張忠謀在美國公布種種附加條件前曾指出，在亞利桑那州生產晶片的成本可能比台灣高出至少50%。

美國還要求接受補貼的公司若有超過商定門檻的獲利，須與美國政府分潤，同時不能使用聯邦資金買庫藏股。

韓國工業經濟與貿易研究所資深研究員Kim Yang-paeng表示：「所謂的分潤條款本質上是拿走透過補貼給予的東西。儘管所有的補貼不可避免地都附有前提條件，但美國要求的太多，超過必要範圍。」

如果三星和SK海力士要申請美國的設廠補助，他們在中國大陸的晶片生產設施也將受到限制。獲補貼的公司10年內不得「在受關注國家」參與聯合研究和技術授權，也不得擴大半導體製造。三星和SK海力士是全球最大的兩家記憶體晶片製造商，前者正斥資170億美元在德州泰勒市興建代工廠，後者去年承諾投資150億美元在半導體研發和先進封裝設施，兩家公司分別在大陸西安和無錫設有工廠。

李昌洋說：「有很多不尋常的條件，與我們通常為外商投資提供的補貼完全不同。」他透露南韓官員正與美國對口官員討論這些條款。

根據南韓產業通商資源部，貿易官員Ahn Duk-geun本周赴華盛頓特區，會晤美方高階官員，會提出與三星電子會長李在鎔講過的同樣論點，並強調，美方若想穩定和推進半導體供應鏈，將會需要南韓公司的合作。

美國表示，晶片補助裡的許多要求是為了保護納稅人的投資，會依據嚴格的財務分析和盡職調查提供獎勵。商務部長雷蒙多上周說，不會隨便開出空白支票。