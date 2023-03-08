道瓊大跌574點 鮑爾暗示擴大升息 投資人擔心衰退來臨

美國股市周二大跌，因聯準會（Fed）主席鮑爾表明，為對抗通膨仍可能擴大升息幅度。

鮑爾在參院聽證會上的發言，打開了Fed恢復大幅升息之門，如果接下來公布的就業和通膨數據顯示升息未能讓經濟降溫，那央行可能再次升息2碼（0.5個百分點）。

標普500指數大跌1.5%，收在3,986.37點，跌回到4,000點下方。道瓊工業指數大跌574.98點，跌幅1.7%，收在32,856.46點。那斯達克綜合指數跌1.3%，報11,530.33點。費城半導體指數也下跌1.1%。

利率交換市場顯示3月升息超過了25個基點，最終利率預期目前徘徊在5.6%附近。美國2年期債券殖利率較10年期殖利率整整高出1個百分點，是1981年以來首見。

短期利率高於長期利率的情況被稱為曲線倒掛，通常被視為潛在的經濟衰退預兆。

eToro的Callie Cox說： 「鮑爾只是把現實大聲說了出來，經濟表現非常出色，但這可能干擾Fed壓低通膨的努力。因此Fed可能會加快升息的步伐，升息的次數可能超過預期。這不是什麼令人驚訝的消息，但在經歷了如此迅速的反彈之後，這有如醍醐灌頂」。

在Comerica Wealth Management的John Lynch看來，美股從10月低點大幅上漲的確是受到了「希望而非現實」的支持。他說，市場應該認真對待Fed「升得更高、升得更久」的政策利率前景。

City Index and Forex.com的Fawad Razaqzada認為，鮑威爾說的話比一些人預料鷹派，鑒於貨幣政策傳導滯後，他的表態重新引發了投資人對潛在硬著陸的疑慮。

標普500指數11大類股全面下挫，以金融股2.5%跌幅最重。

蘋果（Apple）下跌1.5%，Alphabet跌1.3%，英特爾跌1.8%。

電動皮卡製造商Rivian 重挫14.5%，因宣布發債，規模13億美元。

特斯拉（Tesla）大跌3%，執行長馬斯克在一場投資人會議上表示，他很明確看到特斯拉有能力生產成本只有Model 3一半的較小款新車。