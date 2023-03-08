快訊

4人任期將屆滿 15位大法官恐全部由蔡總統提名

憂聯準會加速升息…美股道瓊重挫575點 回吐今年漲幅

道瓊大跌574點 鮑爾暗示擴大升息 投資人擔心衰退來臨

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
鮑爾在參院聽證會上的發言，打開了Fed恢復大幅升息之門。美聯社
鮑爾在參院聽證會上的發言，打開了Fed恢復大幅升息之門。美聯社

美國股市周二大跌，因聯準會（Fed）主席鮑爾表明，為對抗通膨仍可能擴大升息幅度。

鮑爾在參院聽證會上的發言，打開了Fed恢復大幅升息之門，如果接下來公布的就業和通膨數據顯示升息未能讓經濟降溫，那央行可能再次升息2碼（0.5個百分點）。

標普500指數大跌1.5%，收在3,986.37點，跌回到4,000點下方。道瓊工業指數大跌574.98點，跌幅1.7%，收在32,856.46點。那斯達克綜合指數跌1.3%，報11,530.33點。費城半導體指數也下跌1.1%。

利率交換市場顯示3月升息超過了25個基點，最終利率預期目前徘徊在5.6%附近。美國2年期債券殖利率較10年期殖利率整整高出1個百分點，是1981年以來首見。

短期利率高於長期利率的情況被稱為曲線倒掛，通常被視為潛在的經濟衰退預兆。

eToro的Callie Cox說： 「鮑爾只是把現實大聲說了出來，經濟表現非常出色，但這可能干擾Fed壓低通膨的努力。因此Fed可能會加快升息的步伐，升息的次數可能超過預期。這不是什麼令人驚訝的消息，但在經歷了如此迅速的反彈之後，這有如醍醐灌頂」。

在Comerica Wealth Management的John Lynch看來，美股從10月低點大幅上漲的確是受到了「希望而非現實」的支持。他說，市場應該認真對待Fed「升得更高、升得更久」的政策利率前景。

City Index and Forex.com的Fawad Razaqzada認為，鮑威爾說的話比一些人預料鷹派，鑒於貨幣政策傳導滯後，他的表態重新引發了投資人對潛在硬著陸的疑慮。

標普500指數11大類股全面下挫，以金融股2.5%跌幅最重。

蘋果（Apple）下跌1.5%，Alphabet跌1.3%，英特爾跌1.8%。

電動皮卡製造商Rivian 重挫14.5%，因宣布發債，規模13億美元。

特斯拉（Tesla）大跌3%，執行長馬斯克在一場投資人會議上表示，他很明確看到特斯拉有能力生產成本只有Model 3一半的較小款新車。

指數 Fed 經濟衰退

延伸閱讀

道指下挫575點 回吐今年漲幅

鮑爾國會作證 暗示3月升息2碼機率升高

鮑爾又赴國會作證 一年後的今天什麼變了什麼沒變？

台股震盪 法人：市場靜待鮑爾談話、美就業數據

相關新聞

亞洲央行貨幣政策 大分歧

亞洲各國央行的貨幣政策，正走向更大的分歧。亞洲各國由於政治制度、發展程度及通膨熱度都大不相同，因此貨幣政策一向分歧，南韓...

道指下挫575點 回吐今年漲幅

Fed主席鮑爾發表評論指稱利率可能需要更高更久，加劇了人們對Fed下次政策會議可能更大幅度升息的擔憂，美股大幅下挫。

聯準會主席鮑爾：升息腳步將更快

美國聯準會（Fed）主席鮑爾7日出席參議院銀行委會作證時表示，利率可能必須更高，最終利率可能比之前的預期更高，且可能須升...

Sony招手三星 合攻車用晶片

南韓媒體報導，日本Sony集團會長吉田憲一郎近來已祕密造訪南韓三星電子的平澤廠區，預料將尋求加強在電動車所必需的高效與高...

輝達：企業快加碼投資AI

全球1月晶片銷售大幅下滑之際，最近因人工智慧（AI）題材最受激勵的繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）認為，企業應加碼投資A...

韓元大貶 人均所得被我反超

南韓經濟新聞報導，韓元兌美元匯率大貶，去年南韓人均國民所得毛額（ＧＮＩ）較前年減少百分之七點七，來到三萬二六六一美元（約...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦