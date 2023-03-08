聯準會主席鮑爾：升息腳步將更快

美國聯準會（Fed）主席鮑爾7日出席參議院銀行委會作證時表示，利率可能必須更高，最終利率可能比之前的預期更高，且可能須升得更快，暗示Fed在3月21-22會議時一次升息2碼的機率升高。

市場最關切的是3月21-22日會議究竟是繼續升息1碼，還是將升息幅度擴到2碼；鮑爾雖未明確表示，但上述發言已使利率期貨市場預期3月升息2碼的可能性升高。

美國7日早盤持平，在鮑爾發表偏鷹派的證詞後，道瓊指數一度挫跌200點或0.6%，標普500指數跌0.9%，那斯達克指數跌0.86%，費城半導體指數一度跌1.33%。

鮑爾說：「由於通膨率遠高於Fed的2%的長期目標，並且勞動力市場仍然非常緊俏，聯邦公開市場操作委員會繼續收緊貨幣政策立場，在過去一年中將利率提高了4.5個百分點。 我們繼續預期，聯邦資金利率目標範圍的持續上調將是適當的，以便實現一種足夠限制性的貨幣政策立場，使通膨在未來回到2%。 此外，我們正在繼續大幅縮減資產負債表的規模。」

鮑爾向參議員表示，最新的經濟數據比預期強，顯示最終的利率水平可能會高於之前的預期。 如果整體數據顯示有必要加快收緊政策，聯準會將準備加快升息步伐。聯準會可能需要在一段時間內保持緊縮貨幣政策立場，才能恢復物價穩定。

他並表示，「首要重點是使用我們的工具將通膨率回落到2%的目標，並保持長期通膨預期的良好錨定。恢復物價穩定對為實現長期就業最大化和物價穩定奠定基礎至關重要。 歷史記錄強烈警告過早放鬆政策。我們將堅持到底，直到工作完成。」

鮑爾也談及聯準會對抗通膨的努力，他說，儘管目前的水準仍遠高於聯邦公開市場委員會（FOMC）的2%長期目標，但從更廣泛的角度來看，隨著能源價格下跌和供應鏈瓶頸緩解，美國的物價上漲狀況，自去年年中以來已有所緩和。