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日實質薪資降幅 近九年來最大

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
最新數據顯示，日本1月實質薪資年減4.1%，改寫近九年來最大降幅。美聯社
最新數據顯示，日本1月實質薪資年減4.1%，改寫近九年來最大降幅。美聯社

最新數據顯示，日本1月實質薪資年減4.1%，改寫近九年來最大降幅，顯示政府雖鼓勵企業對勞工加薪，但受物價高漲影響，通膨吃掉薪資情形持續惡化。

日本時報報導，日本厚生勞動省7日公布，經通膨調整後，1月實質薪資較去年同期減少4.1%，連續第十個月下滑，降幅比分析師預測還大，更寫下2014年5月以來最大降幅。

日本1月受薪者名目整體現金所得僅增加0.8%，不如12月的修正值4.1增幅。這證實了12月薪資大增是暫時性現象，當時主要是受冬季獎金推升所致。

薪資已成為影響日本銀行（央行）決策的重要因素。日銀總裁黑田東彥先前一再表示，在薪資和物價穩定上漲之前，日銀將維持寬鬆貨幣政策。他認為，調薪幅度有必要達到3%，以支撐日本通膨持穩於2%。日銀預定本周召開決策會議。

薪資 日本 通膨

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