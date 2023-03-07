日實質薪資降幅 近九年來最大
最新數據顯示，日本1月實質薪資年減4.1%，改寫近九年來最大降幅，顯示政府雖鼓勵企業對勞工加薪，但受物價高漲影響，通膨吃掉薪資情形持續惡化。
日本時報報導，日本厚生勞動省7日公布，經通膨調整後，1月實質薪資較去年同期減少4.1%，連續第十個月下滑，降幅比分析師預測還大，更寫下2014年5月以來最大降幅。
日本1月受薪者名目整體現金所得僅增加0.8%，不如12月的修正值4.1增幅。這證實了12月薪資大增是暫時性現象，當時主要是受冬季獎金推升所致。
薪資已成為影響日本銀行（央行）決策的重要因素。日銀總裁黑田東彥先前一再表示，在薪資和物價穩定上漲之前，日銀將維持寬鬆貨幣政策。他認為，調薪幅度有必要達到3%，以支撐日本通膨持穩於2%。日銀預定本周召開決策會議。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言