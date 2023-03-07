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美股後市看鮑爾今明怎麼說？分析師：看這兩套數據更準

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國聯準會（Fed）主席鮑爾7日起一連兩天出席國會聽證會，為貨幣政策半年報作證，他的國會證詞和答詢內容若透露出後續升息步調的蛛絲馬跡，可能對美股漲勢能否持續形成考驗。圖／路透
美國聯準會（Fed）主席鮑爾7日起一連兩天出席國會聽證會，為貨幣政策半年報作證，他的國會證詞和答詢內容若透露出後續升息步調的蛛絲馬跡，可能對美股漲勢能否持續形成考驗。圖／路透

美國聯準會（Fed）主席鮑爾7日起一連兩天出席國會聽證會，為貨幣政策半年報作證。由於這可能是鮑爾在聯邦公開市場操作委員會（FOMC）21-22日集會前的最後一場公開談話，發言內容可能考驗今年美股從去年谷底翻揚的漲勢能否持久，市場將屏息關注他的國會證詞，以及他答詢時是否透露有關後續升息步調的蛛絲馬跡。

財經網站MarketWatch報導，鮑爾預定7日先赴參議院銀行委員會作證，然後在8日早上10點到眾院金融服務委員會作證。兩場聽證會都在美東時間早上10點（台北時間晚上11點）登場。

市場從鮑爾發言推敲Fed升息1或2碼

Fundstrat研究部主管Tom Lee預期，鮑爾聽證會上的發言可望重申「取決於數據」，印證市場對3月會議將進一步升息1碼（0.25個百分點）的預期。

Lee說：「許多『通膨悲觀派』說，有必要升息2碼（0.5個百分點），因為元月數據『熱』極了。但那是債市和股市對數據的反應，我們則認為，鮑爾會強調，現在利率接近中性水準，所以比較沒有必要急著把利率升得更高，此時Fed可以視數據而定。」

根據CME FedWatch工具，聯邦資金期貨價格顯示，交易員目前預期Fed這次升息1碼（0.25個百分點）的機率達69.4%，升息2碼的機率僅30.6%。一個月前，交易員認為3月升息2碼的可能性僅區區3.3%。

過去一年來Fed快馬加鞭升息打通膨，包括四度升息3碼（0.75個百分點），12月升息幅度縮小至2碼，今年1月Fed決策官員決議進一步放緩至1碼，後續升息步調將以數據為準。

結果，2月公布的一連串美國1月經濟數據顯示，通膨減緩速度不如預期，就業和零售銷售數據俱強，迫使金融市場投資人重新評估Fed後續升息路徑。聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德和克利夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（兩人今年並無FOMC投票權）表示，他們早在1月31日至2月1日上次會議上就支持升息2碼，更助長對Fed恢復升息2碼的臆測。

不過，分析師普遍認為，在上次升息步調從2碼減為1碼後，Fed決策官員大致不願走回頭路。

Lee在報告中提到，Fed這次如果「改成升息2碼，形同政策大轉彎，並逆轉升息減緩趨勢。坦白說，那會被視為破壞Fed公信力。」

後續升息看數據 聚焦就業和CPI

澳洲券商Pepperstone研究部主管Chris Weston也在日前發表的報告中預期，鮑爾「可能為Fed行動辯護」，並「可能強調會盡一切所能，把通膨壓回目標水準」。

不過，Weston表示，基於市場和Fed此刻都得看數據的臉色度日，在10日（本周五）的2月非農就業報告和14日（下周二）的消費者物價指數（CPI）出爐前，兩者接下來都將繼續「盲目飛行」。據他個人推測，理論上，2月就業和CPI數據可能促使Fed和市場都瞄準「高於6%」的終端利率，而這「需要幾次升息2碼」才能加速達到那個水準。

Weston說：「市場預料他（鮑爾）的話會影響行情走勢，但邊看發言邊交易並不容易。所以，我傾向順勢反應，而不是預設立場。」

華爾街日報（WSJ）訪調經濟學家預測，美國2月非農就業人口可能增加22.5萬人，但任職於華爾街公司如德意志銀行和Jefferies的經濟學家則認為，實際公布的數據可能比華爾街共識預測還要高。

Fed 鮑爾 通膨 美國 聯準會

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