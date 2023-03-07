不只裁員！Google今年將減少高級職位升遷機會

科技巨頭Google警告說，今年開放員工升遷至高級職位的人數，將比過去更少。

CNBC報導，Google在致員工信函中說：「這項程序將由各部門經理主導，大致與去年相同。我們正放慢徵才步調，並計劃縮減升至L6職等以上的員工人數，預料低於過去快速成長時期的升遷人數。」

L6是指Google高級人員的第一級職等，此階層的員工通常擁有約十年工作經驗。

Google正實施一套新的績效考核制度（GRAD），根據CNBC先前報導，此制度將造成更多Google員工收到低績效評級，考核更難拿高分。

正如其他許多型科技公司，Google擁有龐大的中間管理層。根據Google去年的內部調查，中間管理層已影響Google高效運送產品的能力。

Google正設法削減成本，以因應成長減速和揮之不去的衰退疑慮。Google已放慢徵才步伐，並於1月宣布裁員1.2萬人，約占員工總數6%。Google尚未對此置評。