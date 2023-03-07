韓元大貶衝擊 南韓人均所得20年來首被台灣反超

根據南韓經濟新聞，由於韓元對兌美元匯率大貶，2022年南韓人均國民所得毛額（GNI）較前年減少7.7%，來到3萬2661美元（約台幣99萬9652元），是自2002年來首次被台灣反超。根據行政院主計總處資料，2022年台灣GNI為3萬3565美元，比南韓多904美元。

南韓央行韓銀表示，2022年新台幣兌美元匯率貶值6.8%，遠遠小於韓元兌美元匯率貶值12.9%，以美元計算時，台灣2022年GNI便會高於南韓。

根據韓銀7日報告，若以韓元計算，2022年南韓GNI達4220萬韓元，為歷史新高，比去年上升了4.3%；由於韓元對美元匯率大貶，以美元計算，南韓GNI則較前年下降。韓銀也指出，以美元計算的名目國內生產毛額（GDP）較2021年減8.1%；但若以韓元計算，2022年南韓GDP則年增加達3.8%，來到2150.6兆韓元。

2022年，1美元平均可換1292韓元；2021年，1美元僅能兌1144韓元。

2022年第4季，南韓私人消費市場萎縮0.6%，政府開銷則上升2.9%，其中基礎設施投資增加2.7%，進出口則分別降3.7%與4.6%。韓銀指出，若南韓經濟持續穩定發展、通膨控制在2%以內，且韓元兌美元匯率維持在近10年的平均值1美元比1145韓元左右，南韓GNI有望在不久後突破4萬美元。