快訊

經典賽／確定了！中華隊首戰巴拿馬隊 先發投手揭曉「胡大哥」扛起戰役

「生魚片」上桌是熟的！成功高中畢旅菜色學生傻眼 校方回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

韓元大貶衝擊 南韓人均所得20年來首被台灣反超

聯合報／ 編譯陳曉慈／即時報導
由於韓元對兌美元匯率大貶，2022年南韓人均國民所得毛額（GNI）較前年減少7.7%，來到3萬2661美元。圖為示意圖。圖／歐新社資料照
由於韓元對兌美元匯率大貶，2022年南韓人均國民所得毛額（GNI）較前年減少7.7%，來到3萬2661美元。圖為示意圖。圖／歐新社資料照

根據南韓經濟新聞，由於韓元對兌美元匯率大貶，2022年南韓人均國民所得毛額（GNI）較前年減少7.7%，來到3萬2661美元（約台幣99萬9652元），是自2002年來首次被台灣反超。根據行政院主計總處資料，2022年台灣GNI為3萬3565美元，比南韓多904美元。

南韓央行韓銀表示，2022年新台幣兌美元匯率貶值6.8%，遠遠小於韓元兌美元匯率貶值12.9%，以美元計算時，台灣2022年GNI便會高於南韓。

根據韓銀7日報告，若以韓元計算，2022年南韓GNI達4220萬韓元，為歷史新高，比去年上升了4.3%；由於韓元對美元匯率大貶，以美元計算，南韓GNI則較前年下降。韓銀也指出，以美元計算的名目國內生產毛額（GDP）較2021年減8.1%；但若以韓元計算，2022年南韓GDP則年增加達3.8%，來到2150.6兆韓元。

2022年，1美元平均可換1292韓元；2021年，1美元僅能兌1144韓元。

2022年第4季，南韓私人消費市場萎縮0.6%，政府開銷則上升2.9%，其中基礎設施投資增加2.7%，進出口則分別降3.7%與4.6%。韓銀指出，若南韓經濟持續穩定發展、通膨控制在2%以內，且韓元兌美元匯率維持在近10年的平均值1美元比1145韓元左右，南韓GNI有望在不久後突破4萬美元。

南韓央行總裁李昌鏞2月底在首爾召開記者會。歐新社
南韓央行總裁李昌鏞2月底在首爾召開記者會。歐新社

南韓

延伸閱讀

南韓攝理教主遭爆性侵上百台灣女大生！邪教檢查表17指標，檢視你參加的宗教是否安全

尹錫悅稱由南韓政府支付日本強徵韓勞工賠償 是尊重受害者

南韓醫美診所監視畫面外洩　多名藝人受害

韓元大貶衝擊！南韓人均GNI年減7.7% 台灣時隔20年反超

相關新聞

韓元大貶衝擊 南韓人均所得20年來首被台灣反超

根據南韓經濟新聞，由於韓元對兌美元匯率大貶，2022年南韓人均國民所得毛額（GNI）較前年減少7.7%，來到3萬2661...

經濟學家莫里奇：通膨要壓回2% Fed必須再大幅升息

多項指標顯示美國經濟衰退山雨欲來，但眼前通膨依然居高不下，出乎聯準會（Fed）鮑爾意料之外。經濟學家暨馬里蘭大學榮譽商學...

不只裁員！Google今年將減少高級職位升遷機會

科技巨頭Google警告說，今年開放員工升遷至高級職位的人數，將比過去更少。

小孩才吃棒棒糖？加倍佳如何攻陷酷哥靚女，翻轉形象讓營業額成長七倍？

疫情對糖果業界帶來極大影響。全日本甜點協會的估計指出，2020年衰退特別多的品項是糖果，生產量減少18.5%，生產金額則減少12.9%，零售金額減少15.1%。2021年跌幅趨緩，但市場仍持續縮小。

通膨居高不下 澳洲升息1碼至3.6%創11年新高

澳洲中央銀行今天將利率調升到11年來新高，以試圖抑制通貨膨脹，卻讓抵押貸款持有人面臨的壓力日益增加

甜又花俏的調味咖啡攻占星巴克 來杯黑咖啡有多難

在美國連鎖咖啡店點杯最基本的黑咖啡（black coffee），竟然已經成為異類少數，往往必須跟店員再三確認是「什麼都不加」的黑咖啡。更慘的是，還得排隊排很久，因為前面的人點的咖啡都有加料調味，而且口味既多樣又複雜。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦