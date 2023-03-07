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經濟學家莫里奇：通膨要壓回2% Fed必須再大幅升息

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國通膨居高不下，出乎聯準會（Fed）鮑爾意料。經濟學家暨馬里蘭大學榮譽商學教授莫里奇認為，Fed若要把通膨壓向2%目標，仍必須把利率升得更高。圖／路透
美國通膨居高不下，出乎聯準會（Fed）鮑爾意料。經濟學家暨馬里蘭大學榮譽商學教授莫里奇認為，Fed若要把通膨壓向2%目標，仍必須把利率升得更高。圖／路透

多項指標顯示美國經濟衰退山雨欲來，但眼前通膨依然居高不下，出乎聯準會Fed）鮑爾意料之外。經濟學家暨馬里蘭大學榮譽商學教授莫里奇（Peter Morici）認為，Fed若要把通膨壓向2%目標，仍必須把利率升得更高。

美國經濟現況令人困惑。一方面，「硬數據」顯示美國經濟擴張仍火熱，如1月零售銷售躍增3%，非農就業人口激增51.7萬人，消費者物價指數（CPI）年增6.4%。同時，「軟數據」如消費者和企業信心調查，則反映受訪者看壞經濟前景。

莫里奇在MarketWatch撰文指出，信心調查可供參考，但更好的方式是觀察市場行為。舉房市為例，美國30年期房貸利率在去年10月升至7.1%觸頂，但1月中降至6.2%；房屋建商回報買家詢購興趣升高，從房貸申請件數彈升可見一斑。假如他們認為通膨會持續飆升，就不會認為房貸利率6.2%負擔太重。

持平而論，莫里奇認為，目前的CPI數據「誇大」通膨現況，因為新租金已趨下滑，且遙遙落後市場租金，隔很長一段時日才會反映在官方數據上。到今年稍晚，在CPI占比甚高的「居住成本」勢必會拖下通膨數據。

問題是，美國就業市場持續旺盛。大型科技公司和投資銀行近來裁員消息頻傳，主要反映科技公司在疫情期間招聘過度、投銀獎金結構隨交易筆數起伏罷了。在其他行業，職缺數仍以2比1大幅超越失業人數，工資持續以大約年增6%的速度攀升。只要企業招聘不停歇，租金將重拾升勢，而且仍會隔一段時日才會反映在官方指標上。

因此，莫里奇預期，Fed必須「進一步大幅提高利率」，才可能把通膨率壓到2%，並控制在那個水準。

通膨 美國 Fed 聯準會 升息

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