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美銀CEO：美Q3陷技術性衰退 羅比尼：全球有硬著陸風險

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國銀行執行長莫尼罕（Brian Moynihan）。歐新社
美國銀行執行長莫尼罕（Brian Moynihan）。歐新社

美國銀行執行長莫尼罕（Brian Moynihan）7日表示，美國經濟將在今年第3季陷入技術性衰退，預料利率要到2024年第2季才會開始下滑；有「末日博士」之稱的經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini）則警告全球經濟面臨「硬著陸」風險。

莫尼罕在雪梨舉行的澳洲金融評論報企業峰會上表示，美銀預測美國利率將觸及5.25%或5.5%左右，並長期維持在該水準。

他說，美國的經濟衰退幅度不會很深，利率將在2024年第2季開始下滑；美銀預期美國經濟萎縮長達三個季度，受企業業績減緩拖累，但消費領域狀況良好。

莫尼罕表示：「我們的基本預測是，美國經濟將從2023年第3季開始發生衰退，持續到2023年第4季和2024年第1季」，美銀預期每季經濟萎縮幅度將為0.5%至1%，「這是一次非常輕微的衰退，我認為不會出現嚴重衰退…是基於企業或商業方面的放緩，而不是消費者方面的放緩」。

紐約大學經濟學教授羅比尼（Nouriel Roubini）同日在同一場合警告說，由於先進國家的央行努力控制頑劣的高通膨，全球經濟面臨「硬著陸」風險。

羅比尼說，央行將必須升息至比原先預期更高的水準，以便把通膨拉回至目標值。他說：「通膨將維持高檔，因為商品今年維持高價」。他表示，俄烏戰爭惡化與中國大陸對商品需求成長等因素將助長通膨，在歐美與澳洲的通膨比市場和央行原先預期頑劣。

經濟衰退 美國 通膨

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