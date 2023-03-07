提高補貼 東京2030年公寓電動車充電樁擬增150倍

日本經濟新聞今（7）日報導，日本首都東京新年度將加倍特定補貼給住宅電動車充電設備，力拚在不到十年時間裡，讓東京都內公寓住宅區的充電設備數量成長150倍。

東京都也將率全日本之先，在2025會計年度開始時，規定新建公寓大樓必須有電動車充電設備。

東京都廳規劃2030年之前，零碳排的電動車要占新車銷售的半數，不過到2021會計年度結束時，公寓建築內安裝充電樁的數量總計只有393座。東京現在訂下目標，2030年時要讓公寓區裡的充電樁增加到6萬座。

分析師表示，東京70%人口居住於公寓或其他集合住宅，在這些住所內安裝電動車充電樁，是電動車市場能夠更為擴大的重要關鍵。

日經說，既有公寓大樓安裝充電樁的補貼金額，將自2023會計年度（今年4月開始）起，調高到最多補助171萬日圓（1.26萬美元）。公寓大樓停車場是機械式停車場的，可適用最高補助額，因為安裝費用通常較高。目前無論哪種類型的停車場，補貼金上限都是81萬日圓，新措施等於是特定住宅停車場的安裝補助額可以增加一倍多。

東京都政府在2023會計年度預算草案中，要求提撥40億日圓相關經費，希望年度內公寓住宅電動車新增充電樁安裝數可達3,100座。2025會計年度開始的新公寓大樓強制設置充電樁政策，則是規定充電樁數目至少要是停車位總數的20%。

房地產顧問公司東京Kantei表示，大東京地區2020年新完工的100戶以上公寓大樓，已經有近25%設置了電動車充電設備。千葉市和橫濱市均提供補貼。

日本中央政府亦補助設置充電樁。充電設備成本在35萬日圓以內的，補助50%；安裝費用135萬以下者，全額補助。這些補助今年4月新會計年度展開後，考慮擴大辦理。這代表東京都內某些符合條件的公寓大樓停車場，結合東京都廳與中央政府的補助後，初始安裝電動充電設備全部不必自己出錢。