墨官員：特斯拉可望明年開始在墨西哥生產電動車

新萊昂州（Nuevo Leon）州長賈西亞（Samuel Garcia）表示，特斯拉（Tesla）可望於明年開始在墨西哥開始生產電動車，最快本月取得最後許可後，便可開始在新萊昂州的預定廠址動工。

賈西亞受訪時說：「他們還在等候最終許可，許可一下來，即可動土，但願本月即可開始。」他說：「我認為到了明年，就會有第一批車出來。」

特斯拉執行長馬斯克上周投資這個投資案，據他表示，特斯拉已選定墨西哥做為下一個「gigafactory」廠址，計劃生產「下一代車輛」。

墨西哥官員已表示，這座工廠將是全球最大的電動車生產基地，投資規模50億美元。

賈西亞說，這座廠後續可能會生產晶片和電池在內的零組件，「這就是他們為什麼會買下一大片地」。

當地官員上周表示，特斯拉新廠選擇設在新萊昂州首府蒙特瑞（Monterrey）隔鄰的 Santa Catarina，占地 數千英畝。

賈西亞表示 ，這項投資案將成為特斯拉供應商的落腳之地，原本擔心缺水問題的墨西哥總統羅培茲若批准此案，其他投資者將視此為利多。

賈西亞說：「總統一旦批准支持特斯拉建廠，也是向世界宣告應該來墨西哥設廠。」