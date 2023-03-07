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現金為王 美國6個月期國庫券標售散戶認購創近30年最高

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
散戶在美國6個月期國庫券標售踴躍認購這種被歸類為現金的資產。/擷自彭博
散戶在美國6個月期國庫券標售踴躍認購這種被歸類為現金的資產。/擷自彭博

美國財政部周一標售6個月期國庫券，散戶投資人購得金額達到接近30年最高，可見高利率已完全壓倒市場對聯準會（Fed）繼續緊縮以及有關國會債務上限之爭可能導致美國政府債務違約的疑慮。

活躍的美元債發售也強化美債下跌壓力，美國10年期公債殖利率收於3.98％左右，較上周五收盤高3個基點。美國2年期債券殖利率上漲2.5個基點，報4.8819%。

在周一投標中，非競爭性投標者——通常是願意被動接受得標殖利率、而不願承擔競爭性投標風險的小投資人——獲配28.4億美元。財政部數據顯示，這僅次於1994年6月27日招標時散戶獲配的28.8億美元。

財政部以4.97%的得標殖利率發行480億美元的6個月期國庫券，創下2007年1月以來6個月期國庫券發行得標殖利率新高。

6個月期國庫券殖利率在2月14日升破5%，16年來首見有美國政府債券超過突破這個水準。6個月期國庫券殖利略高於4個月期和1年期債券殖利率，反映對Fed升息路徑的疑慮，以及國會在財政部耗盡現金之前無法提高債務上限的風險。

美國 債務 Fed

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