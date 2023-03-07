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台積電ADR跌0.2% 較台北交易溢價5.2%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周一下跌0.2%，收在89.58美元，較台北交易溢價5.2%。費城半導體指數同日下跌1.1%。

美國股市周一上漲後勁不足，回到平盤整理，美債殖利率走高也帶來壓力。經濟風險揮之不去的疑慮之下，最近漲過頭的說法甚囂塵上。投資人如今觀望聯準會（Fed）鮑爾周二的國會作證和關鍵的勞動數據。

標普500指數上升2.78點，漲幅不到0.1%，至4,048.42點；道瓊工業指數漲40.47點，漲幅0.1%，至33,431.44點。那斯達克綜合指數跌13.27點，跌幅0.1%，至11675.74點。費城半導體指數跌1.1%。

台灣加權股價指數周一上漲155.09點收在15,763.51點，台積電漲1%收在521元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 112.83 -1.20 109.00 3.52

中華電 CHT 117.39 -0.10 118.00 -0.52

台積電 TSM 534.84 -0.23 521.00 5.15

聯電 UMC 50.82 -1.54 51.90 -2.08

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台積電 半導體

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