台積電ADR跌0.2% 較台北交易溢價5.2%
台積電ADR周一下跌0.2%，收在89.58美元，較台北交易溢價5.2%。費城半導體指數同日下跌1.1%。
美國股市周一上漲後勁不足，回到平盤整理，美債殖利率走高也帶來壓力。經濟風險揮之不去的疑慮之下，最近漲過頭的說法甚囂塵上。投資人如今觀望聯準會（Fed）鮑爾周二的國會作證和關鍵的勞動數據。
標普500指數上升2.78點，漲幅不到0.1%，至4,048.42點；道瓊工業指數漲40.47點，漲幅0.1%，至33,431.44點。那斯達克綜合指數跌13.27點，跌幅0.1%，至11675.74點。費城半導體指數跌1.1%。
台灣加權股價指數周一上漲155.09點收在15,763.51點，台積電漲1%收在521元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 112.83 -1.20 109.00 3.52
中華電 CHT 117.39 -0.10 118.00 -0.52
台積電 TSM 534.84 -0.23 521.00 5.15
聯電 UMC 50.82 -1.54 51.90 -2.08
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言