沙國調高亞、歐售價 高盛：Q4油價上看100美元

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
圖／經濟日報提供
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沙烏地阿拉伯調高銷往亞洲和歐洲的原油價格，顯示沙國看好這兩個地區需求上揚。有高盛分析師表示對油價相當有信心，看好布蘭特第4季漲到每桶100美元。

沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）調漲4月銷往亞洲的大部分阿拉伯輕原油定價，每桶價格比指標性的杜拜／阿曼原油價格溢價2.5美元。這是沙國第二個月調漲對其最大市場亞洲的售價。這波漲價比3月的官訂原油售價（OSP）提高0.5美元。

Aramco並調高運往亞洲的重原油售價，每桶比指標性基準油價溢價0.75美元，且較3月售價調高2.5美元。

Aramco賣給美國顧客的售價維持不變，但銷往歐洲西北部和地中海地區的原油售價，每桶調漲多達1.3美元。Aramco執行長納瑟表示，他看到市況扭轉，指出中國大陸的需求非常強勁，歐洲和美國也很不錯。

紐約西德州油價6日盤中下跌1.5%，報每桶78.45美元，倫敦布蘭特油價下挫1.57%，每桶報84.48美元。布蘭特原油今年來下跌1%，至略高於每桶85美元，遠低於2022年中的大約115美元，歸因於全球經濟放緩，和各國央行升息對抗俄烏戰爭引發的供應中斷。

儘管如此，高盛集團大宗商品研究主管柯里（Jeff Currie）相信未來12至18個月油價將會大漲。他說，隨著原油庫存下降和貨幣供應穩定，預估第4季布蘭特將漲到每桶100美元。

油價 美國 沙烏地阿拉伯

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