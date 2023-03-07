美ATM數量 日漸減少

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電

美國正緩步邁向「無現金」的社會，致使原本隨處可見的自動櫃員機（ATM）日益減少，為依然大幅依賴現金的民眾帶來挑戰。

華爾街日報報導，市調業者歐睿國際（Euromonitor）追蹤的資料顯示，美國ATM的數量在2019年達到頂峰，共有47萬台；此後逐年減少，到2022年底降至45萬1,500台。歐睿國際消金研究部門經理桑德茲認為，原因在於許多民眾在疫情期間棄用現金，目前也沒再使用。他說：「外界擔心病毒可能透過紙鈔傳播，而且在網路買齊所有物品的趨勢正夯。這對使用現金的人幾乎是致命打擊。」

歐睿國際預估，今年現金和支票占總支付的比重將從2010年的42%降至14%，其間最大的降幅發生在2020年疫情爆發之後不久。

住在南卡羅來納州的64歲退休人士亞倫表示，他去年提領的現金約比2019年減少三分之一，因部分交易改用提供積點回饋的信用卡。

愈來愈多民眾選用數位方式匯款，以滿足零用錢轉帳、打賞小費及分攤費用等需求，使用的支付App包括PayPal旗下的Venmo，和金融服務公司Block的Cash App。

聯準會（Fed）針對疫情期間支付所做的研究顯示，這類使用數位支付的行為可能持續下去。

疫情 美國 華爾街日報

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