食品業者 押寶氣炸鍋熱潮

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

通膨放緩、零售商施壓停止漲價，食品業者另尋成長途徑，開始押注氣炸鍋熱潮，藉此提高銷售。

CNBC報導，以洋芋片聞名的Kettle Foods，近來發布號稱是洋芋片未來的新品：氣炸洋芋片。這個金寶湯公司（Campbell Soup）旗下品牌使用正在申請專利的技術推出新零嘴，顯示食品巨擘押注消費者熱愛一切使用氣炸鍋烹調的食品。

據市場研究機構NPD集團，2022年美國消費者花費近10億美元添購氣炸鍋。較2019年高出51%。NPD家庭產業顧問德洛超斯基指出，氣炸鍋的最主要吸引力在便利快速，而且不需油炸便有酥脆口感。

雀巢的美國披薩暨零嘴部門總裁葛瑞夫斯說，該公司的冷凍食品品牌擁抱氣炸鍋熱潮，提供顧客更多價值。他表示：「這是我們在現代烹飪界當下目睹的最大趨勢」。去年雀巢的DiGiorno和Stouffer品牌發售小披薩，兩款產品包裝均載明「試試看用氣炸鍋調理」。

泰森食品（Tyson）趕搭此一趨勢的時間點相對較早，2019年啟動氣炸產品線，從雞柳條乃至於最新商品帕馬森起司雞肉塊的各種品項，脂肪少了75%。

氣炸鍋 品牌 美國

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