股債市下跌拖累投資組合 瑞士央行2022年寫下虧損紀錄
路透報導，瑞士央行（SNB）6日公布，2022年度虧損1,325億瑞士法郎（1,415.4億美元），與1月時公布的初估值相同。SNB寫下創立115年來的最高虧損紀錄，主因去年股債市下跌，導致SNB投資組合的價值驟減。
瑞郎升值也對SNB造成負面衝擊，削弱了SNB外國投資部位和報酬換算回瑞郎的價值。
2021年SNB獲利260億瑞郎，2022年陷入虧損，這意味SNB不會上繳款項至瑞士中央或地方政府，也不會發放股利給投資人，是SNB自1907年創設以來第二度出現此種情況。
去年大多數缺口出自於外幣部位的1,315億瑞郎損失，其中債券部位價值減少720億瑞郎、股票投資組合價值降低410億瑞郎。
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