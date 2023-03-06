中美經濟總量差距擴大？陸官員：美國去年高通膨拉大規模

大陸去年經濟增速3%，有人質疑中美經濟總量（GDP）差距在擴大。大陸國務院發改委官員稱，美國去年的高通膨大幅拉高了名義GDP規模。

大陸國務院新聞辦公室今天舉行「權威部門話開局」系列主題新聞發佈會，有媒體問及中國去年經濟增速3%，美國經濟增速2.1%，有評論分析，從經濟增量來看，美國的增量要比中國增量大，中美經濟總量差距在擴大？

發改委副主任趙辰昕表示，從多個經濟指標綜合來看，中國在世界主要經濟體中的表現是非常突出的。拉長時間跨度，從5年、10年來看，更能夠全面深入的看待去年的成績。綜合表現突出，更能夠凸顯出中國經濟發展的品質和水準。

他說，在閱讀觀察經濟資料時，要分析清楚這些資料的準確含義。去年中國經濟增長3%，美國增長2.1%，一些主要經濟體還有增長1.9%的、有不到1%的，這個增速是用不變價計算的，能夠相對客觀、相對準確的反映一個經濟體的增長。

各國在做GDP總量核算的時候，用的都是本幣現價計算的名義GDP，物價因素會在名義GDP規模核算中產生重要影響。去年美國高通膨，CPI、PPI同比分別增長8%、16.5%，而中國去年物價非常平穩，CPI、PPI分別上漲2%、4.1%。美國的高通膨大幅拉高了名義GDP規模，當然生活在高通膨水準之下，老百姓到底有沒有獲得感，相信本國的居民最有體會。

他說，GDP總量比較，還要將以人民幣計價的中國GDP規模折算成美元計價，匯率在其中也會產生重要影響。為遏制國內高通膨，美聯儲2022年全年加息7次共425個基點，聯邦基金利率達到2007年以來的最高水準。美元利率升高造成其他貨幣兌美元被動貶值，人民幣匯率也受到一定程度影響，在做GDP總量規模折算的時候又產生一定幅度的縮減。

趙辰昕表示，當前中國經濟運行整體向好，近期不少國際機構紛紛上調對中國經濟增長的預期。我們對通過努力實現今年的年度目標以及以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的前景充滿信心。