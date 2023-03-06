特斯拉二度在美降價 Model X一口氣調降約30萬元

特斯拉（Tesla）5日晚間調降美國市場部分車款售價，是今年來第二度降價，電動休旅車Model X調降1萬美元（約新台幣30.5萬元），電動房車Model S調降5,000美元，希望在本季的最後一個月衝刺需求。

根據特斯拉公司網站，特斯拉四輪驅動的Model S現在售價89,990美元，與原先售價94,990美元相比，降幅達5.2%；Model S Plaid從114,990美元調降至109,990美元，降幅為4.3%。

至於休旅車款方面，Model X四輪驅動版售價為99,990美元，較原先售價109,990一口氣降價9.1%；Model X Plaid則降價8.3%，從119,990美元調降至109,990美元。

特斯拉是直接賣車給消費者，時常調整定價。此次降價是繼1月大幅調降售價以刺激買氣的最新行動。

特斯拉執行長馬斯克和其他主管在3月1日舉行的特斯拉投資人大會上，強調製造效率與節省成本。馬斯克說：「人們希望擁有一輛特斯拉的欲望極高，受限的因素則是他們能買一輛特斯拉的財力。」