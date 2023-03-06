美經濟撲朔迷離：克魯曼也想不通的「最令人費解的圖」

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）5日在推特貼文，引述美國聖路易聯邦準備銀行的一張圖表，提出一個他想不通的問題：為什麼新屋開工一直下降，營建業的就業卻能維持強勁動能。

根據美國商務部，反映了住宅營建大致市況的單戶型住宅新屋開工數在1月下降4.3%，經季節性因素調整後的年率是841,000套。單戶型住宅開工較一年前銳減27.3%。在同此時，整體新屋開工數下降4.5%到130.9萬套，是2020年6月以來最低。

然而，營建業的就業卻呈現穩步成長之勢。

克魯曼在貼文裡寫道：「如果看新屋開工，會以為明顯放緩。但就業卻完全沒降。老實說，我不知道出了什麼事，但這肯定是經濟謎團的很大一部分。」他稱這張圖是「目前最令人費解的經濟圖表」。

他指出，對於美國聯準會升息為什麼對經濟放緩沒多少助益，有很多揣測，但太過關注企業和消費者，住宅才是通常貨幣政策最具影響力的地方。

值得注意的是，上周，30年期固定利率抵押貸款的平均利率突破7%大關，升到7.1%。