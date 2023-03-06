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路透：鴻海想當電動車大咖 今年須奪大廠訂單 動作要快

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透分析，鴻海若想成為電動車組裝的領導企業，今年須奪大廠訂單。圖為鴻海電動車Model E。歐新社
路透分析，鴻海若想成為電動車組裝的領導企業，今年須奪大廠訂單。圖為鴻海電動車Model E。歐新社

鴻海希望把代工組裝iPhone的極成功經驗複製到電動車領域，但路透分析，鴻海要達此目標，首先必須找到下一家蘋果公司，而且動作要快，因為時間正在流逝，否則將淪為與大陸的二線品牌車廠競爭代工業務。

在可為客戶量身打造、代工組裝品牌電動車的市場中，鴻海面臨競爭。分析師說，雖然鴻海把既有優勢帶到目前多數是虧損的電動車產業中，但鴻海必須贏得一份大合約來證明自身能夠站在風口浪尖上。鴻海將在3月15日召開法說會時公布電動車業務的最新狀況。

鴻海在給路透的聲明中表示：「我們許多的合作成果將在2023年陸續實現。電動車的需求正顛覆產業，知名傳統車廠已轉向尋找更乾淨、更聰明的移動解決方案。」

鴻海的提議很簡單：讓我們來為您製造下一代電動車。該公司正在發展專門的供應鏈，包括晶片和電池，並且已收購通用汽車先前位於俄亥俄州Lordstown的工廠。鴻海也聘請日產汽車前主管關潤擔任集團電動車策略長。

大和資本市場分析師黃凱莉（Kylie Huang，音譯）表示，以目前而言，鴻海可透過在俄亥俄廠生產，讓客戶能夠依據通膨削減法案取得美國政府的聯邦補貼。這是個賣點，因為傳統車廠在規畫生產自己電動車產能的同時，仍在生產原有的汽油燃料車。

黃凱莉說，鴻海尋求獲得一家傳統車廠的電動車訂單合約，「如果今年無法拿下一家，明年會更難」，若無法搭上這波浪潮，鴻海可能被迫與等級較低的中國大陸車廠競爭，這些車廠可能轉型成電動車合約製造商並以低價競爭爭。

加拿大麥格納國際（Magna International）已經為其他車廠代工電動車，大陸的吉利汽車也表達相關興趣，至於大陸廣西汽車集團已開始為日本

鴻海指望其MIH平台能贏得客戶，形容其MIH就是電動車界中的Android系統，希望吸引合作夥伴將電動車技術規格化，以便快速、便宜地開發不同車款。

鴻海產品長蕭才祐向路透表示：「我們希望創建一種生態體系，讓人人，像是美國聯合航空公司，都可以說『我想生產汽車』。」「早晚會有一天，或許傳統汽車大廠會說，『我希望成為一家產品行銷公司』。為何我需要聘僱這麼多員工？』」

鴻海有著積極的電動車野心，初期目標是全球電動車市場的5%，相當於到2025年電動車與零件製造營收額達330億美元；長期而言，鴻海目標生產全世界近半數的電動車。

根據高盛集團估計，電動車代工市場規模在2025年將達360億美元，2030年達1,440億美元，分別生產80萬與320萬輛電動車。

路透指出，鴻海的關鍵將是贏得第一家大客戶，讓俄亥俄州廠成為重要支柱。該廠目前為Lordstown Motors生產少量Endurance電動皮卡車，另外也宣布計劃為電動車新創公司Fisker生產一款車。

鴻海俄亥俄州廠生產控制主管厄普頓（Ian Upton）向路透表示，希望該廠能生產約30萬輛電動車。

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