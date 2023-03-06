間諜氣球後 美懷疑這個巨無霸設施是大陸的特洛伊木馬

華爾街日報報導，美國部分國家安全和五角大廈官員日益懷疑，豎立在美國各地的港口，包括幾個軍用港口在內，由中國大陸製、用來裝卸貨櫃的起重機，可能提供北京一個在眾目睽睽之下的秘密搜集情報的間諜工具。總部在上海的港口機械製造商振華重工被比喻作特洛伊木馬。

儘管振華重工製造的起重機品質頗佳且價格低廉，但內含複雜的感應器，美方擔心，可記錄並追蹤貨櫃的出發地和目的地，進而得知進出美國的物資以支援全球各地美軍軍事行動的訊息。

華爾街日報引述前美國反情報官員Bill Evanina報導，這些起重機還可提供遠端路徑，能破壞物流。Evanina說，「起重機可以是新的華為。這會是合法業務的完美結合，能偽裝進行秘密情報搜集」。美國以國安為由，已封殺大陸的電信設備供應商華為。

美國對高空氣球的緊張反應，引發國安官員列舉可能在美進行監視或干擾的一系列大陸製設備，其中包括行李檢查系統和電力變壓器，美方也擔心中國大陸透過戰略投資對世界各地港口的控制日增。大陸幾乎包括包辦了所有全球新造貨櫃，也控制了一項航運數據服務。

美國國會議員去年12月通過了價值8,500億美元的國防政策法案，要求運輸部海事主管官員與國防部長等人協商，在今年底前就外國製造起重機在美國港口是否構成網路安全或國家安全的威脅，進行非機密研究。國安官員尚未舉出起重機或振華重工產品被用於間諜活動的具體實例。

振華重工是習近平「一帶一路」主要承包商中國交通建設公司的子公司，它的起重機大約20年前進入美國市場，價格遠低於西方供應商，例如芬蘭商Konecranes的起重機，成本通常比大陸競爭對手高出約三分之一。

振華重工近年來已成長為全球自動化港口行業巨擘，與微軟和其他公司合作，連接設備並即時分析數據。振華重工聲稱控制全球約70%的起重機市場，並在100多國銷售設備。根據一位美國官員，美國港口使用的近80%起重機由該公司所製。

這些起重機通常完全組裝海運至美，透過大陸軟體運作，有時由持有兩年美簽的大陸公民派員支援，這也被美方視為搜集情報的潛在途徑。