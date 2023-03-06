矽谷進入效率新時代

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

巴隆金融周刊（Barron's）報導，在美國科技巨擘營收下滑、反托辣斯監管當局伺機而動之際，矽谷的成長期正走向終點，進入「效率新時代」，人工智慧（AI）正是最熱門的投資題材。

科技巨擘都已停止成長，蘋果、惠普、戴爾、臉書母公司Meta及Google母公司字母（Alphabet）等業者上季營收都大幅下滑，監管當局似乎反對所有提議的併購案，國會正在草擬新規要抑制網路巨擘的影響力，司法部持續對Google提出反托辣斯訴訟，創投投資與未上市科技公司的估值同步銳減，首次公開發行股票（IPO）表現不振。

對矽谷科技業者來說，唯一的可行策略似乎是裁員，Layoffs.fyi網站指出，科技業今年來已裁減超過12.2萬人。科技業執行長頓時似乎都在學習「收納」心法，只留住能安撫投資人的員工和計劃或至少支撐營業利益率。

這些發展都預示矽谷進入「效率新時代」。Meta執行長祖克柏宣布今年是「效率年」，在財報說明會提到「效率」超過90次。雲端軟體業者Salesforce執行長班紐夫也是位效率專家，四度提到須按下「超空間按鈕」（hyperspace button），加速朝利潤目標邁進。

矽谷突然偏好利潤和效率、而非成長的原因很明顯：企業運算客戶都想用更少資源完成更多事，戴爾、惠普、Pure儲存、Box、Workday及Snowflake財測都令人失望，因客戶更加審慎，也拉長批准購買產品的評估期。

同時，對ChatGPT、Bing Chat這類生成式AI的討論暴增，多數執行長都正考慮向ChatGPT開發者OpenAI取得技術授權，而微軟早已投資OpenAI，並把其技術納入Bing搜尋引擎。

瑞信分析師巴德里已把微軟列為他的美國軟體投資首選，主張微軟把OpenAI的技術套現，未來五年將使營收增添400億美員、每股營收增加超過2美元。他也在輝達看到類似機會，建議以這兩檔股票押注這個科技潮流。

不過，科技業者撙節成本，減少辦公室的租賃空間、取消收購或新建辦公室的計畫，也對美國商用不動產市場造成壓力。

AI 矽谷

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